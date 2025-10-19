Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PP confía en que los nuevos planes industriales generen oportunidades de futuro en las comarcas

En el caso de Almería se han puesto en marcha tres planes para potenciar el sector de la piedra y el mármol, el agro industrial y el hidrógeno verde

R. I.

Almería

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:32

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha puesto en valor la política industrial desarrollada desde el año 2019 por el Gobierno de Juanma Moreno que ha llevado a Andalucía a ser la comunidad de España donde más está creciendo la producción industrial con 10 meses consecutivos aumentando, lo que demuestra que «Andalucía tiene hoy una política industrial definida que está funcionando».

Julia Ibáñez ha reforzado esta idea aportando los datos del Índice de Producción Industrial publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a agosto de 2025, que dejan claro que en un año el índice de producción industrial ha crecido un 8,4% en Andalucía, muy por encima de la media nacional que creció un 0,4% o de Cataluña que lo hizo un 2,3%; así como del País Vasco que decreció un 7,9% al igual que la Comunidad de Madrid que decreció un 1,3%.

Estos resultados han sido fruto en gran parte de la transformación industrial impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno con una política que está permitiendo que el valor añadido bruto generado en la industria andaluza aumente de manera progresiva.

Para el Gobierno del PP es fundamental, según explica Ibáñez, «impulsar las industrias estratégicas andaluzas para conseguir una política industrial más efectiva, más cercana a las empresas y más ajustada a sus necesidades».

La parlamentaria del PP subraya el importante papel que han jugado los planes industriales puestos en marcha por la Junta y diseñados bajo la colaboración público-privada, «que permiten aprovechar el potencial de cada sector y generar nuevas oportunidades de futuro en las comarcas».

En el caso de la provincia de Almería se han desarrollado tres planes industriales para aprovechar el potencial del sector de la piedra y el mármol, el agro industrial y el hidrógeno verde.

Julia Ibáñez afirma que con medidas como ésta la Junta está consolidando un tejido industrial dinámico, robusto y competitivo, que genera empleo estable y de calidad, además de promover una industria útil y cercana para crear nuevas oportunidades de industrialización por provincias.

