Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PP andaluz defiende su «actuación ejemplar desde el minuto uno» con el cese de militancia de detenidos

«El PP de Andalucía ha actuado en el minuto uno. No ha tenido que esperar a ningún tipo de documentos, declaraciones de ningún tipo, judiciales, ni de la Guardia Civil, ni informes de la UCO»

E. P.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

El PP-A ha defendido este miércoles su actuación «rápida y ejemplar» desde el «minuto uno» con la decisión de suspender cautelarmente de militancia al ... presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; al vicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos ayer por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares en el 'caso Mascarillas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  3. 3 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  4. 4 Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería
  5. 5

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  6. 6 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  7. 7 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  8. 8 Investigan una explosión con diez botes de insecticida y un herido en una vivienda de Vícar
  9. 9 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación
  10. 10 Martín (PSOE): «Los implicados deben salir de las instituciones de manera inmediata»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP andaluz defiende su «actuación ejemplar desde el minuto uno» con el cese de militancia de detenidos

El PP andaluz defiende su «actuación ejemplar desde el minuto uno» con el cese de militancia de detenidos