El PP de Almería respalda la candidatura de Juanma Moreno para el congreso regional con 4.911 avales El presidente provincial de los populares agradece a la militancia el apoyo a un presidente que «en solo seis años, ha dado un impulso sin precedentes a la provincia»

A. Maldonado Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:21

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado el impulso que el PP almeriense va a dar a la candidatura de Juanma Moreno con la presentación de 4.911 avales que este lunes llegarán a Sevilla y que «suponen un importante respaldo por parte de la provincia».

García, que ha mantenido una reunión con alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, ha destacado que, con el proyecto de Juanma Moreno, «Almería y Andalucía han crecido como nunca, se han desbloqueado importantes infraestructuras que con el PSOE estaban metidas en un cajón, se ha creado riqueza y empleo». Por ello, ha señalado que «debemos continuar en esa línea, en esa senda de crecimiento que hará de la provincia un referente a nivel andaluz y nacional».

El presidente del PP ha agradecido a la militancia de toda la provincia el apoyo que han dado al proyecto de Juanma Moreno, un presidente que «ha demostrado con creces que lleva Almería en su corazón y que se ha preocupado desde el minuto uno por conseguir que la provincia saliera del vagón de cola en el que se encontraba tras casi 40 años de gobiernos socialistas».

El presidente del PP ha incidido en que, desde que Juanma Moreno llegó a la Junta, «Almería ha estado en el epicentro de las políticas del Gobierno Andaluz», con un proyecto que «ha supuesto un importante avance para la provincia, en el que el diálogo constante con todos los municipios y el consenso han sido una prioridad», remarcan los populares en una nota.

Ha señalado, asimismo, que «el PP de Almería está preparado para dar un respaldo mayoritario al proyecto de Juanma Moreno, que se renovará en el próximo congreso regional que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla».

Para ello, ha explicado, el PP de Almería aportará a esta importante cita 183 compromisarios electos y 34 natos, personas que representan todas las comarcas almerienses y que darán su apoyo a un presidente que «necesitamos que siga gobernando para que Almería siga avanzando y ganando en inversiones, empleo y futuro».