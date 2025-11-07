El PP de Almería reivindica en Sevilla los logros de Juanma Moreno en la provincia

Más de 300 almerienses participan desde ayer, viernes, en el XVII Congreso Regional que se celebrará hasta el domingo en el Palacio de Congresos y ... Exposiciones de Sevilla, un encuentro abierto a la sociedad, siguiendo la línea de participación impulsada por Juanma Moreno, y del que saldrá un equipo renovado para seguir haciendo frente a los nuevos retos que se presentan en Andalucía.

La primera jornada tuvo un claro acento almeriense ya que, a la presidencia del Congreso, que recayó en la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se sumó además la participación del presidente provincial del PP almeriense, Javier Aureliano García, y del parlamentario andaluz, Pablo Venzal.

García subrayó el importante trabajo que el Partido Popular realiza en la provincia de Almería y que le ha llevado a conseguir «en las últimas elecciones municipales el mayor porcentaje de voto de toda España».

«Si a la fuerza del municipalismo sumamos el liderazgo del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, se conforma la ecuación perfecta», manifestó. García Molina explicó que «Almería es el paradigma de que el cambio en Andalucía funciona». De hecho, insistió en que «Juanma Moreno ha conseguido que, tras décadas de abandono de los gobiernos socialistas, los almerienses vuelvan a sentirse andaluces. Esta conexión institucional y territorial es clave, ya que ambas marcas, tanto la local como la regional, se complementan y se refuerzan a sí mismas».

Por otra parte, destacó que «nunca antes Almería ha estado tan cerca de Sevilla y tan en el centro de la agenda política de un presidente andaluz, como ahora con Juanma Moreno, que ha conseguido transformar la provincia con importantes logros que demuestran que sus compromisos con los almerienses hoy, se ha convertido en realidades».

«Compromiso renovado»

Por su parte, la alcaldesa de Almería y presidenta del Congreso manifestó que este cónclave «es la expresión viva de un proyecto colectivo, de una ilusión compartida y de un compromiso renovado con la tierra que amamos».

Además, subrayó que este encuentro refleja «a un partido que escucha, que trabaja y que se gana día a día la confianza de los andaluces». Vázquez destacó que la cita evidencia «la fortaleza de una organización conectada con la sociedad andaluza y guiada por la estabilidad y el servicio público».

Durante su intervención, afirmó que el PP de Andalucía es «el partido de la confianza y de los hechos», señalando que los avances logrados en los últimos años han transformado Andalucía. Además, recordó que, hace siete años, la comunidad «vivía un escenario marcado por la incertidumbre, el desempleo y la falta de perspectivas (...) hoy se observa un clima de ilusión, estabilidad y futuro».

María del Mar Vázquez aseguró que este cambio «no es fruto del azar», sino del liderazgo sereno de Juanma Moreno, quien —indicó— gobierna «desde el consenso, tendiendo puentes y apostando por la unión frente a la polarización».