El PP de Almería rechaza «todas las propuestas sociales y de vivienda» de Podemos-IU Verdes para los presupuestos de 2026 EL concejal de la coalición, Alejandro Lorenzo, denuncia el «rechazo sistemático» que alcanzó a propuestas como un «plan ambicioso de adaptación al cambio climático» o la «remunicipalización de servicios básicos como el agua»

R. I. Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

La coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida, Verdes-Equo y Alianza Verde en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado el «rechazo sistemático» a sus propuestas para los presupuestos municipales el próximo año. Según han trasladado desde las formaciones de izquierdas, en la reunión mantenida con la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara (PP), el grupo municipal Podemos-IU Verdes presentó un paquete de 12 propuestas para los presupuestos de 2026, orientadas a reforzar los servicios públicos, garantizar el derecho a la vivienda y avanzar en justicia social. «Todas ellas fueron rechazadas de plano por el equipo de gobierno del Partido Popular», han indicado.

Entre las medidas planteadas se encontraban, según detalla Podemos-IU, la creación de un parque público de vivienda en alquiler a través de la empresa municipal Almería XXI, la remunicipalización de servicios básicos como el agua, un plan de empleo para colectivos vulnerables, la ampliación de escuelas infantiles municipales gratuitas de 0 a 3 años, y un aumento sustancial en el área de Servicios Sociales, incluyendo la construcción de un nuevo centro y más personal estable. También se propuso la puesta en marcha de una tasa turística destinada a financiar políticas de vivienda y compensar los costes que soporta la ciudadanía por el turismo, así como medidas para limitar la especulación del alquiler y las viviendas turísticas

Desde Podemos-IU Verdes señalan que la negativa del PP «evidencia su desprecio hacia las necesidades reales de la mayoría social de Almería». «Se niegan a estudiar alternativas para que el agua sea un derecho y no un negocio, rechazan reforzar los servicios públicos barrios más castigados por la desigualdad y siguen mirando hacia otro lado ante la emergencia habitacional», critica su portavoz Alejandro Lorenzo.

El «rechazo sistemático» también habría alcanzado a propuestas vinculadas a la cultura y el medio ambiente, como la recuperación del patrimonio natural y la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia, o el desarrollo de un plan ambicioso de adaptación al cambio climático con más zonas verdes y energías renovables.

Podemos-IU Verdes acusa al PP de gobernar «para una minoría» y de dar la espalda a los barrios trabajadores y a la juventud que no puede acceder a una vivienda digna. «El Partido Popular se atrinchera en un modelo que condena a nuestra ciudad a la precariedad, la desigualdad y el abandono de lo público», denuncian.