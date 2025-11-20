Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Fernández-Pacheco, en una imagen de archivo. E. P.

El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes

El presidente en funciones del partido en la provincia y el secretario general de Andalucía se pronuncian este viernes tras la salida en libertad de los cargos detenidos

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:54

Comenta

El PP de Almería comparece este viernes después de tres días de silencio desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara ... registros el martes en la Diputación de Almería, resultando detenidos su presidente –y también del partido–, Javier Aureliano García; vicepresidente, Fernando Giménez –a su vez, vicesecretario de Organización–; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en cuyo ayuntamiento también se desplegó el operativo.

