El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes

El PP de Almería comparece este viernes después de tres días de silencio desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara ... registros el martes en la Diputación de Almería, resultando detenidos su presidente –y también del partido–, Javier Aureliano García; vicepresidente, Fernando Giménez –a su vez, vicesecretario de Organización–; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en cuyo ayuntamiento también se desplegó el operativo.

A última hora de la tarde de este jueves, alrededor de cinco horas después de que se conociera la decisión judicial de dejar en libertad con cargos a los cinco arrestados el martes (los dos restantes no son cargos públicos del PP sino el hijo del alcalde de Fines y un funcionario de Fomento de la entidad provincial), finalmente, el PP de Almería ha convocado una rueda de prensa para la mañana de este viernes.

La atención a medios en la sede del partido en el Paseo de Almería corre a cargo del presidente 'popular' en funciones en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

En ella, más que previsiblemente, el asunto central va a ser la situación actual de García y Jiménez, máximos responsables de la formación en la provincia para quienes el PP de Andalucía solicitó la suspensión cautelar de militancia junto al regidor finense nada más confirmarse sus arrestos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El PP de Almería se enfrenta esta semana a una situación sin precedentes. Después de dos jornadas con su principal dirigente bajo custodia en dependencias de la Guardia Civil, nada más salir este jueves en libertad con cargos, Javier Aureliano García se ha trasladado a la sede de la Diputación de Almería, en la calle Navarro Rodrigo, donde también se han personado miembros de su equipo de gobierno, que desde el martes tiene al vicepresidente Ángel Escobar al frente, en funciones.

El futuro de García está en manos, ahora, de su partido, del que se espera que este se manifieste y aclare la decisión adoptada.