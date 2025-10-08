El PP de Almería pide al PSOE que modifique el Código Penal para castigar el fraude eléctrico por organización criminal Los populares recuerdan que «en Almería los fraudes vinculados al cannabis crecieron un 90 por ciento solo en 2023»

M. T. Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:15

La parlamentaria del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha pedido este miércoles a los socialistas de Almería que «recapaciten y apoyen modificar el Código Penal para castigar el fraude eléctrico por organización criminal» tal y como solicitó en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Andaluz hace unos meses durante la defensa de una iniciativa que se aprobó a pesar de los votos en contra del PSOE.

Ibáñez, que recuerda que esta iniciativa también se ha llevado al Congreso de los Diputados, afirma que «estamos ante un grave problema» que día a día va a más en la provincia de Almería donde los fraudes vinculados al cannabis crecieron un 90 por ciento solo en 2023. La situación es, según la parlamentaria del PP, «preocupante ya que mientras que la mayoría de los almerienses paga su recibo de la luz cada mes, las mafias organizadas roban miles de euros en electricidad poniendo en riesgo la seguridad de todos».

«Casi el 50% de la energía defraudada está en manos de mafias organizadas que roban enormes volúmenes de electricidad, provocando incendios en los edificios, cortes de luz y generando violencia en nuestros barrios. Por ello exigimos una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se endurezca el Código Penal para castigar este delito cuando se produce por organización criminal. Sólo de esta forma podremos proteger a los vecinos que pagan religiosamente su recibo», ha manifestado.

Julia Ibáñez ha insistido en «la necesidad de que España se asemeje a la legislación que tienen en esta materia países de nuestro entorno ya que es una obviedad que el hecho de que tengamos un marco regulatorio con penas irrisorias en esta materia está provocando que mafias europeas se estén asentando en nuestro país por la benevolencia comparativa del tipo penal con otros países».

«En Italia, Francia, Portugal y Alemania llegan a tener penas de prisión de hasta 5 años. Por tanto, urge una reforma legal acorde para disuadir reducir y eliminar este problema de base delictiva de fraude del suministro eléctrico por organizaciones criminales para el cultivo de plantación ilegal de cannabis», ha advertido.

Por último, Julia Ibáñez ha vuelto a tender la mano a los socialistas de la provincia y les ha pedido «que dejen de mirar hacia otro lado ante un problema tan grave porque los almerienses merecen seguridad y justicia y no sufrir continuas interrupciones de suministro eléctrico por manipulación ilegal de los contadores vinculado a organización criminal tal y como recogen las memorias de la Fiscalía de Andalucía en los últimos tres años».