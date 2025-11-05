El PP de Almería defiende el «presupuesto histórico» de la Junta que pone «histérico» al PSOE de Almería

Los parlamentarios andaluces del Partido Popular de Almería, Manuel Guzmán, Julia Ibáñez, Juan José Salvador, Ángeles Martínez y Mónica Morales, han defendido este miércoles en ... rueda de prensa las cuentas de la Junta de Andalucía para la provincia de Almería en 2026, un presupuesto que, según Manuel Guzmán, es «el que necesita Almería, planificado, riguroso, serio, real y volcado en los servicios públicos, y todo ello pese a la infrafinanciación del Gobierno de Sánchez que adeuda a Andalucía más de 1.520 millones de euros».

En el caso de la provincia de Almería, Guzmán ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno va a llevar a cabo en 2026 «una inversión histórica de 430 millones de euros, un 10% más que en 2025, lo que supone 555 euros por almeriense».

Seguidamente ha detallado algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo el próximo año. En materia de Salud, la Junta va a invertir 37,4 millones de euros en actuaciones como el centro de salud de Ejido Nordeste; el edificio de consultas externas; el hospital de Huércal-Overa; la puesta en funcionamiento del hospital de Roquetas de Mar; o un plan de acción en atención primeria para salud mental o bucodental.

En Educación, el Gobierno andaluz va a destinar 43,4 millones de euros para los institutos de Las Salinas, Las Marinas y Almerimar; la ampliación del CPE San Miguel en Pulpí y del CEIP Nueva Andalucía en Adra, así como numerosas actuaciones en climatización en siete colegios de la provincia.

«Almería tiene más hospitales que hace seis años, más centros médicos, más profesionales sanitarios y mejor pagados, más institutos, más colegios, más profesores y mejor pagados. El presupuesto 2026 confirma el camino imparable en el que se encuentran Andalucía y Almería», ha manifestado.

En el caso de la UAL, Guzmán ha recordado que la Universidad de Almería se encuentra en su mejor momento, con más títulos que nunca, más profesionales y con una inversión para 2026 de 95 millones de euros más 1,7 destinados a la investigación en Calar Alto.

En Agricultura y Pesca, la cifra de inversión asciende a 103 millones y en materia de agua a 67 millones de euros. Se llevarán a cabo infraestructuras como el Smart Green Cube; el proyecto y obra de la EDAR de Mojácar; el abastecimiento en alta de agua desalada en El Ejido; el colector de Balanegra, Berja y Dalías; la EDAR de Cantoria; el nuevo colector y EDAR de Alhama; o el proyecto de remodelación de la lonja y puerto pesquero de Adra, Roquetas de Mar, Carboneras o Garrucha.

En Fomento y Vivienda, la Junta «hará para 2026 un gran esfuerzo inversor con más de 83 millones de euros para actuaciones en proyectos de VPO; de ecovivienda; para ayuda de accesibilidad y rehabilitación energética de comunidades de vecinos; en infraestructuras de carreteras como la glorieta de Garrucha; accesos a Alhama; nueva glorieta y accesos a Berja; la duplicación de la carretera que une el Hospital de Roquetas con el centro de la ciudad; la vía lenta de Berja a Dalías; la adjudicación del tramo de Autovía del Almanzora entre Fines y Olula del Río; el puerto ciudad en Almería capital; los dragados de los puertos o el Puerto Seco de Níjar».

En Cultura y Patrimonio, la apuesta del Gobierno andaluz asciende a casi 7 millones de euros que se destinan a seguir mejorando la Alcazaba; a la reconstrucción del castillo de Vélez Blanco; al Murec, a la OCAL o al CAF.

La inversión social supera para Almería los 12 millones de euros en obras, equipamientos a ayuntamientos, centros de día y centros de residencias y, en el caso de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se destinan 9 millones para sellado de vertederos en Cuevas, Lubrín, Albox, Berja, Castro de Filabres o Líjar; el punto limpio de Olula del Río; la restauración de Las Salinas de Cabo de Gata o la recuperación de especies en Las Amoladeras. Además, se destinan 6 millones de euros para pymes y proyectos de aumento y mejora de competitividad.

En definitiva, Manuel Guzmán ha señalado que, gracias al Gobierno de Juanma Moreno, «Andalucía vuelve a tener su presupuesto un año más en tiempo y forma para seguir avanzando, frente al Gobierno de Sánchez que sigue prorrogando año tras años los presupuestos frenando el avance de nuestra tierra».

El parlamentario del PP ha subrayado que «cada vez que presentamos algo histórico para Almería, el PSOE se pone histérico» como, a su juicio, «así se demostró en la rueda de prensa que ofreció el secretario general de los socialistas y en la que aseguró que los presupuestos eran un engaño, cuando el que ha mentido reiteradamente a los almerienses ha sido el Partido Socialista poniendo la primera piedra del Materno Infantil y no haciendo nada; afirmando que el hospital de Roquetas no se hacía porque el ayuntamiento no cedía los terrenos; colocando la primera piedra del centro de salud de Piedras Redondas y olvidándose de él; cerrando la casa del Mar y prometiendo su reacondicionamiento para no hacer nada; escondiendo a los pacientes de las listas de espera en sanidad o dependencia; o diciendo que la sanidad está peor que con ellos cuando con el PSOE había camas en los pasillos de Torrecárdenas».

«Mentir es la única forma de entender la política de José María Martín. Mentir es sinónimo de José María Martín y del PSOE de Almería», ha denunciado el diputado popular.

En su intervención ante los medios de comunicación, Manuel Guzmán ha subrayado que el presupuesto para 2026 es «el más alto y más social de la historia de Andalucía, con 51.597 millones de euros». «Dos de cada tres euros se destinan a gasto social, uno de cada tres euros a sanidad y uno de cada cinco a educación. Además, Andalucía deja de ser un infierno fiscal para convertirse en una tierra a la que los inversores quieren venir gracias a las seis bajadas de impuestos que se han llevado a cabo en siete años y que van a dejar en el bolsillo de los almerienses 90 millones de euros, frente a las 96 subidas de impuestos de Sánchez, una al mes», ha valorado.