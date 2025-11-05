Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PP de Almería defiende el «presupuesto histórico» de la Junta que pone «histérico» al PSOE de Almería

El parlamentario Manuel Guzmán ha destacado que el Gobierno andaluz va a invertir en la provincia «una inversión histórica de 430 millones de euros, un 10% más que en 2025, lo que supone 555 euros por almeriense»

A. Maldonado

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Los parlamentarios andaluces del Partido Popular de Almería, Manuel Guzmán, Julia Ibáñez, Juan José Salvador, Ángeles Martínez y Mónica Morales, han defendido este miércoles en ... rueda de prensa las cuentas de la Junta de Andalucía para la provincia de Almería en 2026, un presupuesto que, según Manuel Guzmán, es «el que necesita Almería, planificado, riguroso, serio, real y volcado en los servicios públicos, y todo ello pese a la infrafinanciación del Gobierno de Sánchez que adeuda a Andalucía más de 1.520 millones de euros».

