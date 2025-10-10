El PP acusa al subdelegado del Gobierno de «manipular y mentir» sobre los datos de criminalidad en Almería Torregrosa afirma que según Interior «Almería es la provincia andaluza en la que más se ha incrementado la criminalidad con un 5,2% en el último año»

A. M. Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 14:02

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha denunciado «la manipulación» por parte del subdelegado del Gobierno en Almería, de los datos de criminalidad en la provincia y ha señalado que «mintió al afirmar que Almería es más segura que otras provincias» cuando según los últimos datos del Ministerio del Interior «Almería es la provincia andaluza en la que más se ha incrementado la criminalidad con un 5,2% entre enero y junio de 2025 con respecto al mismo periodo del año 2024».

Torregrosa, que ha estado acompañada de los diputados Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, y del senador, Jesús Caicedo, ha explicado que esta cifra es «aún mucho más alarmante si la comparación se hace entre el primer semestre del año 2018 con el mismo periodo del año 2025, siendo el incremento del 27,24%».

Con esta cifras, la diputada del PP ha afirmado que «no entendemos por qué el secretario general de los socialistas almerienses miente a toda una provincia que lamentablemente ha visto como en el último semestre los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han incrementado un 200%; los hurtos un 14% y los delitos contra la libertad sexual un 5%» según refleja el propio Ministerio del Interior en el acumulado enero a junio de 2025 sobre infracciones penales registradas en comunidades autónomas, provincias, islas, capitales y localidades con población superior a 20.000 habitantes.

Respecto a la capital almeriense, la diputada nacional ha señalado que «desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el abandono y la falta de medios con la que cuentas nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha hecho que la criminalidad se incremente un 19,72%».

Teniendo en cuenta todos estos datos, la diputada del Partido Popular ha exigido «al Gobierno de España que aumente el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia, así como los medios materiales para que puedan luchar en igualdad de condiciones contra las mafias y las bandas organizadas».

Especialmente se ha referido al número de efectivos que faltarían en la provincia, 401 según el Catálogo de Puestos de la Guardia Civil. «Lo reclaman tanto las asociaciones de guardias civiles como la mayoría de los almerienses, hacen falta más agentes y más patrullas en las calles de toda la provincia», ha afirmado.

Maribel Sánchez Torregrosa ha destacado además que «la falta de medios y de recursos con los que cuenta la Guardia Civil y Policía Nacional en nuestra provincia por el abandono del Gobierno de Sánchez y del Ministerio del Interior está haciendo que las mafias campen a sus anchas por los más de 200 kilómetros de costa que tenemos en la provincia». Hasta el punto que, según ha denunciado, «desde el 1 de enero hasta el 10 de septiembre, Almería ha sido la única provincia, desde Cádiz hasta Alicante en la que se ha incrementado la entrada de inmigración irregular a través de nuestras costas respecto al mismo periodo del año 2024. Un incremento alarmante del 20%, que a fecha 8 de octubre alcanza el 30%».

Por último, la diputada del Partido Popular, en un mes tan señalado tanto para la Policía Nacional, que acaba de celebrar el día de los Ángeles Custodios, como para la Guardia Civil, que este fin de semana celebrará el día de su Patrona, ha querido trasladar el reconocimiento de todo el Partido Popular de Almería a «la grandísima labor que realizan ambos cuerpos para proteger a los almerienses, dando todo y más, entregándose en cuerpo y alma, a pesar de la falta de medios materiales y humanos con los que les tiene condenados el Gobierno de Pedro Sánchez y su palmero en la provincia de Almería, el subdelegado del Gobierno, José María Martín».