El PP acusa a Montero de eludir el verdadero problema de financiación de las comunidades autónomas Recuerda que Andalucía tiene una buena calificación financiera con su deuda controlada pero deja de percibir 1.523 millones de euros del modelo de financiación

A. M. Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 14:12

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Pablo Venzal, ha criticado hoy las continuas manipulaciones de la secretaria general del PSOE Andaluz y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, respecto a lo que va a suponer la quita anual de la deuda del FLA y ha explicado que «es burdo afirmar que Andalucía vaya a tener 18.000 millones de euros más para gasto social porque la condonación de la deuda es un ajuste contable anual

y el dinero que se destina cada año a esos vencimientos está limitado por el objetivo de déficit y la regla de gasto, siendo importante la variable no solo de gastos sino de ingresos de cara al presupuesto de la Comunidad Autónoma».

Venzal señala que lo que no necesita Andalucía es un maquillaje sobre el control de su deuda financiera que ya es bueno, lo que necesita es la financiación autonómica que por ley le corresponde. En este sentido recuerda que la agencia Moody's ha confirmado la calificación crediticia de Andalucía (Baa2) con perspectiva positiva, dejando claro que prevé que la carga moderada de la deuda estará controlada en los próximos años y la recuperación del PIB es constante desde el año 2021, pero dejamos de percibir con respecto a la media de las CCAA 1.528 millones de euros, problema que la señora Montero elude.

El parlamentario almeriense destaca que lo que solucionaría los problemas de financiación de Andalucía es «una reforma del sistema de financiación» ya que según explica Andalucía es una de las Comunidades Autónomas más perjudicadas por el sistema pactado en 2009 por el PSOE y ERC.

En este sentido afirma que es necesario «garantizar un sistema justo e igualitario que garantice que cualquier ciudadano, viva donde viva, reciba los mismos recursos del Estado». Además, señala que es necesario «un fondo transitorio de nivelación que iguale la financiación de las comunidades infrafinanciadas a la media nacional mientras se reforma el sistema».

Pablo Venzal explica que «con una financiación justa, Andalucía aceleraría su transformación ya que, aunque el cambio que se ha producido en los últimos seis años en la comunidad, gracias a las políticas implementadas por el PP, ha sido muy importante, el actual sistema de financiación autonómica nos impide crecer como nos gustaría».

El parlamentario del PP subraya que las comunidades infrafinanciadas como es el caso de Andalucía tienen que dedicar más dinero de sus ingresos a cubrir los servicios públicos fundamentales como son la sanidad, educación o servicios sociales, lo que las obliga a destinar menos recursos a políticas de desarrollo regional, perjudicando el crecimiento del PIB per cápita y la convergencia con el resto de España.

Por último, Venzal afirma que la señora Montero pretende tapar las vergüenzas del Gobierno y su ministerio con estos actos de disposición política mediática eludiendo su responsabilidad de traer unos Presupuestos a las Cortes que financien las actuaciones que Andalucía necesita y además presente el nuevo modelo de financiación al que está obligado.