La popular brasería del centro de Almería que ha cerrado sus puertas... por ahora Se trata de uno de los establecimientos predilectos de los almerienses, que llegan a hacer cola para degustar sus tapas

David Roth Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El popular bar de tapas y brasa El Quincho, uno de los favoritos de los almerienses, ha cerrado sus puertas de manera temporal. No se trata de un cierre definitivo ni de cambios en su oferta: se realizarán únicamente trabajos de mantenimiento, principalmente el cambio del suelo, y la reapertura está prevista para el próximo martes.

Según Francisco, propietario del local, el cierre responde a la necesidad de poner al día el bar antes de la temporada de invierno. Además, coincide con un merecido descanso del equipo tras un verano de intensa actividad y la feria, que ha mantenido el local al máximo de su capacidad.

El Quincho es conocido por su rapidez y eficiencia. Su barra central rodea una gran plancha donde se preparan tapas de carne, costillas, carrilladas, chorizos, setas y otros platos a la brasa. La técnica de cocinar a la piedra, junto con el uso de carbón de madera de Cuba, permite un calor uniforme y rápido que mantiene la jugosidad y sabor de cada plato.

El local atrae a diario a los almerienses por su ambiente cómodo y la calidad de sus tapas, incluso cuando hay grandes colas. El Quincho reabrirá sus puertas el próximo martes, listo para continuar ofreciendo la experiencia de brasa y tapas que lo ha convertido en un referente del tapeo en Almería.