Polillas 'gigantes' este verano en Almería: estas son las causas

María Ramírez / Ana de Dios Domingo, 15 de junio 2025, 22:42 Comenta Compartir

Las altas temperaturas disparan la proliferación de algunos insectos, como los mosquitos o las hormigas. Estos se cuelan en las casas y pueden generar una plaga, especialmente si encuentran fuentes de alimento y lugares adecuados para reproducirse. Además de que su presencia resulta molesta, algunos pueden transmitir enfermedades.

Las redes sociales se han hecho eco sobre una «invasión» de polillas en Murcia, pero también en otros puntos del territorio nacional, en los últimos días. Por ejemplo, en Almería se han empezado a ver estos animales en algunas viviendas del barrio de El Zapillo. A pesar de que las polillas, por lo general, no suponen un riesgo para la salud, sí pueden causar daños en el hogar. Mientras que algunas especies pueden destrozar los tejidos de lana, algodón o seda, ya que sus larvas se alimentan de estas fibras, hay otros tipos que se alimentan de productos como cereales, arroz, harina, frutas y algunas partes verdes de los alimentos. Además, infestan las despensas, lo que obliga a desechar los productos contaminados.

Esto es precisamente lo que han relatado numerosos usuarios en TikTok, como Mari Paz Prieto, que ha mostrado cómo se enganchan a la ropa: «Llevo dos camisetas dobladas y me han salido tres polillas».

A este testimonio se suma el de otros vecinos de la zona, que también han compartido en redes sociales sus experiencias. «Llevo cuatro noches sin dormir porque no consigo matarlas», asegura una joven en la sección de comentarios de un vídeo. El problema, como advierten diversos usuarios, se intensifica al atardecer, cuando entran por las ventanas abiertas: «Llegan las ocho y tengo que bajar las persianas o se me cuelan todas».

Para quienes prefieren evitar el uso de insecticidas por tratarse de productos químicos que pueden afectar a las mascotas o a personas sensibles, existe un remedio casero sencillo, rápido y seguro. Es muy fácil de preparar, se tarda menos de un minuto y solo se necesitan ingredientes que normalmente se tienen en casa. Además, se puede emplear también para ahuyentar a las hormigas, cucarachas, mosquitos, moscas y arañas.

El primer paso consiste en hervir medio litro de agua con una cucharada de clavos de olor. A continuación, hay que dejar enfriar la mezcla y colar el líquido para quitar los clavos. Acto seguido, hay que verter un cuarto de taza de alcohol, media taza de vinagre y una cucharada de bicarbonato. Una vez que se ha mezclado todo bien, se debe meter la solución en un atomizador. Se recomienda utilizar este 'spray' para superficies del hogar, como armarios, estanterías o despensas, y evitar aplicarlo directamente sobre plantas para no dañarlas.

El remedio para ahuyentarlas

Se suele relacionar la presencia de este insecto con los armarios. De hecho, son considerados el mayor enemigo de nuestra ropa. Para ahuyentarlos se recomienda poner en su interior clavos de olor, naftalina, aceite de cedro o pieles de limón y naranja. Pero en la cocina también es posible encontrarlas. Su aparición se puede deber a que los alimentos secos que compramos en tiendas pueden estar contaminados con huevos o larvas de polillas antes de llegar a nuestra casa y una vez en la despensa, las polillas pueden desarrollarse y multiplicarse. También los alimentos almacenados en envases abiertos o en paquetes de papel y cartón son accesibles para las polillas, pues pueden perforar estos materiales para llegar al interior.

Lo primero es asegurarse de que las baldas y cajones están totalmente limpios. Para ello, vacía por completo la despensa y limpia su interior con vinagre de manzana. Su olor será una especie de repelente natural. Para asegurarte de que no van a volver a reaparecer, revisa bien todos los envases, hasta los que estén cerrados, y puedes meter aquellos productos en los que hayas visto ejemplares al congelador.

Una vez hayas seguido todos estos pasos, puedes poner en el interior de los armarios varias hojas de laurel. Otro de los consejos que se ofrecen en las redes sociales, es evitar utilizar las trampas que comercializan para eliminar estos insectos, ya que, según explica, estos están diseñados para atraerlas, por lo que, aunque las atrapen también harán un efecto llamada.

Por último, puedes emplear es tapar los agujeros de los armarios, puesto que a las polillas les gusta anidar en escondites y estas zonas son el lugar perfecto para ello. Puedes utilizar cinta adhesiva para ello, de esta forma podrás retirarla fácilmente cuando lo necesites.

Por Alberto Flores Se trata de un insecto «que no produce daños, no ataca»

Nos encontramos ante una nueva situación de plagas nunca antes vista en Andalucía. Con la llegada del verano las temperaturas aumentan y esto propicia que las poblaciones de muchos insectos se multipliquen hasta acabar convirtiéndose en molestas plagas. Avispas, orugas, cucarachas, mosca negra, mosquitos… Y a estas hay que sumar un nuevo insecto que ha aumentado su presencia en diferentes comunidades autónomas durante las últimas semanas: la polilla gigante.

La principal diferencia con respecto a la polilla común es el tamaño, ya que las polillas normalmente son pequeñas y en comparación estas son bastante más grandes que la habitual. «No es la primera vez que las vemos, ya ha pasado en otras ocasiones», reconoce a IDEAL Jorge Galván, director general de Anecpla.

De hecho, suelen ser vistas en esta época del año con bastante frecuencia en prácticamente toda la Península Ibérica. Se trata de un insecto migratorio que viaja desde África en busca de lugares más fríos para garantizar su supervivencia en los meses más calurosos del año, llegando hasta países como Finlandia para ello. Esto implica que su presencia suele durar poco tiempo ya que se trata de «una polilla ambiental».

Al ser preguntado por la peligrosidad de las polillas gigantes, el director general de Anecpla explica que es una polilla que «no produce daños». «No ataca cultivos, no daña a las personas… No se le puede denominar plaga porque no provoca daños más allá de las molestias típicas o del efecto psicológico», explica. Y como no hay daños derivados de su presencia, señala que «no se justifica hacer un tratamiento sobre ella» y que «simplemente hay que esperar a que se reduzca su presencia de manera natural».