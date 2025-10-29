Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Policía Local se incauta de 1.400 litros de gasolina y detiene a dos personas tras una persecución por La Cañada y Loma Cabrera

Los arrestados intentaron echar a los agentes de la calzada con maniobras bruscas y atropellarlos cuando trataban de impedir su huida

R. I.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:17

Comenta

Efectivos de la Policía Local de Almería detuvieron en la madrugada de ayer en Loma Cabrera a dos individuos, de 29 y 26 años y ... de nacionalidad marroquí, como presuntos autores de los delitos de atentado, contra la seguridad vial y de portar gasolina sin las medidas y medios de seguridad necesarios, con peligro en su transporte (responsabilidad penal por creación de grave riesgo para la seguridad colectiva (artículo 385 del Código Penal) o colaboración con organización criminal (artículos 570 bis y siguientes) y a los que se les incautó un total de 56 garrafas con 25 litros de gasolina cada uno, sumando un total de 1.400 litros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre
  4. 4 Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU
  5. 5 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  6. 6 La Junta impulsa una jornada informativa sobre la Red de Municipios Mineros en Macael
  7. 7 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  8. 8 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud
  9. 9 «Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»
  10. 10 Adra pone en marcha un dispositivo especial de tráfico y limpieza para Todos los Santos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local se incauta de 1.400 litros de gasolina y detiene a dos personas tras una persecución por La Cañada y Loma Cabrera

La Policía Local se incauta de 1.400 litros de gasolina y detiene a dos personas tras una persecución por La Cañada y Loma Cabrera