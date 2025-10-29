La Policía Local se incauta de 1.400 litros de gasolina y detiene a dos personas tras una persecución por La Cañada y Loma Cabrera

Efectivos de la Policía Local de Almería detuvieron en la madrugada de ayer en Loma Cabrera a dos individuos, de 29 y 26 años y ... de nacionalidad marroquí, como presuntos autores de los delitos de atentado, contra la seguridad vial y de portar gasolina sin las medidas y medios de seguridad necesarios, con peligro en su transporte (responsabilidad penal por creación de grave riesgo para la seguridad colectiva (artículo 385 del Código Penal) o colaboración con organización criminal (artículos 570 bis y siguientes) y a los que se les incautó un total de 56 garrafas con 25 litros de gasolina cada uno, sumando un total de 1.400 litros.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.30 horas cuando agentes de servicio uniformados observaron una furgoneta circulando a gran velocidad por la Carretera del Mamí, en La Cañada, a la que se le dieron indicaciones ópticas y acústicas para que se detuviera, algo a lo que el conductor de la misma hace caso omiso, realizando maniobras bruscas y peligrosas para intentar echarlos de la calzada.

Durante la persecución, cuando se encontraban en la Carretera de Níjar-La Cañada, junto a una cooperativa cercana, la patrulla policial fue bloqueada por un segundo vehículo, que posteriormente se dio a la fuga en dirección a Almería, para evitar que continuará con la persecución.

Sin embargo, los agentes intervinientes ya habían comunicado a sus compañeros la situación, por lo que una segunda patrulla policial procedió al corte de la citada vía, en dirección a El Alquián. Cuando la furgoneta huida se percató de ello embistió a los agentes, que tuvieron que apartarse para no ser atropellados, emprendiendo la fuga por un camino de tierra en dirección a Venta Gaspar, perdiendo el control poco después a la altura de la calle Cabrera para terminar colisionando contra una señal de tráfico.

Los dos ocupantes salieron del vehículo para huir a pie en diferentes direcciones, siendo detenidos minutos después por los agentes, que se incautaron también de la gasolina que, sin ninguna seguridad, transportaban en la furgoneta accidentada.