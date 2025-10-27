La Policía Local ayuda a recuperar casi 870 objetos perdidos este año Entre los artículos más frecuentes destacan teléfonos móviles, carteras, documentación personal, llaves y gafas

E. P. Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 12:27

El servicio que ofrece la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Almería ha permitido que, en lo que va de año 2025, un total de 869 objetos perdidos hayan sido devueltos a sus propietarios.

En comparación con el año pasado, cuando se contabilizaron 1.007 devoluciones, la actividad del servicio se ha mantenido en cifras similares, aunque con un aumento de consultas y gestiones realizadas por parte de los agentes.

Según los datos facilitados por la Jefatura de Policía Local de Almería a Europa Press, hasta el 23 de octubre se han contabilizado 1.443 artículos aparecidos, de los que casi siete de cada diez, el 69 por ciento, han sido resueltos mediante entrega o destrucción a solicitud de sus dueños.

El servicio ha atendido 2.744 consultas ciudadanas, lo que representa un incremento cercano al 20 por ciento respecto a las 2.299 registradas en 2024. Además, los agentes han localizado telefónicamente a 865 propietarios y han enviado 238 cartas para informar de la localización de los objetos extraviados.

De los artículos recuperados, 829 se han entregado directamente en la oficina y 40 se han remitido por correo certificado, mientras que 134 han sido destruidos a petición de sus propietarios. Con estas actuaciones, el número total de casos resueltos asciende a 1.003.

Entre los artículos más frecuentes destacan teléfonos móviles, carteras, documentación personal, llaves y gafas, en línea con los registros de años anteriores. En algunos casos, los agentes han efectuado la devolución inmediata tras comprobar la identidad de los propietarios.

Funcionamiento de la oficina de objetos perdidos

El servicio gestiona todos los objetos extraviados en la vía pública que son encontrados por agentes o entregados por ciudadanos. Una vez que estos objetos llegan a la comisaría, se registran y se intenta localizar a los propietarios para su devolución.

La Oficina de Objetos Perdidos se encuentra en la primera planta del edificio de la Jefatura de Policía Local de Almería, en el número 255 de la avenida del Mediterráneo. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8,00 a 13,30 horas.

La Policía Local recuerda a la ciudadanía que, si encuentra un objeto personal o de valor en la vía pública, debe entregarlo a un agente o depositarlo directamente en la Jefatura, para facilitar su recuperación por parte de su propietario.

Para cualquier consulta, las personas interesadas puede contactar en el teléfono 950 621 498 o en el correo electrónico 'objetosperdidos@aytoalmeria.es'.

