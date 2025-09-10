Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El polémico cierre del hospital de Cruz Roja en plena pandemia

El hospital de Cruz Roja de Almería dejó de operar en octubre de 2020, hace ahora casi cinco años

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04

El hospital de Cruz Roja de Almería cerró en octubre de 2020, hace ahora casi cinco años. Acababa de superarse el primer verano tras el confinamiento total de la población por la pandemia de la covid-19 y el Materno-Infantil acumulaba meses ya de funcionamiento.

La decisión de prescindir de estas instalaciones y trasladar los servicios al hospital deTorrecárdenas fue motivo de múltiples quejas por parte de los trabajadores sanitarios y de la oposición política. No en vano, se llegó a hablar de la posibilidad de que el hospital universitario creara en este espacio un complejo sociosanitario para la atención a personas con enfermedades crónicas o pluripatológicos.

Finalmente, un mes antes del fin definitivo de la actividad, por primera vez el PP, a través de la entonces parlamentaria andaluzaRosalía Espinosa admitió que gran parte de la decisión tenía que ver con el coste del alquiler del inmueble: 600.000 euros anuales. Un arrendamiento similar al que existía también en otros centros conveniados con la misma oenegé en provincias como Málaga o Cádiz.

La polémica suscitada llevó, incluso, a la dirección de Cruz Roja a tocar este asunto, saltándose su habitual discreción en este tipo de situaciones. Según manifestó en el mismo mes de septiembre de 2020, «en ningún momento se han puesto impedimentos ni condiciones de tipo económico que hayan tenido como consecuencia el cierre del hospital» y aclararon que «no se ha presentado ninguna oferta de alquiler ni propuesta de precio al Servicio Andaluz de Salud (SAS)», que, inicialmente, «mostró interés por seguir utilizando el inmueble».

El convenio entre laJunta de Andalucía y Cruz Roja finalizaba el 21 de diciembre del mismo año.

