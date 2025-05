«En EE UU, la polémica 'Trump Harvard' se percibe como una guerra ideológica»

M. C. Callejón Almería Sábado, 24 de mayo 2025, 21:46 Comenta Compartir

La controversia está servida en Estados Unidos, también en el ámbito educativo, después de que el Gobierno de Donald Trump decidiera impedir que la Universidad de Harvard matricule y acoja a estudiantes extranjeros.

Una postura que ha quedado, no obstante, desautorizada por la Justicia. Ha sido, en concreto, la jueza Alison Burroughs quien ha decretado este viernes que «se prohíbe a la Administración Trump implementar (...) la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio) del demandante».

Esta revuelta situación no ha pillado de sorpresa al almeriense Fernando Esteve, profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería, que lleva cuatro años ejerciendo, de manera intermitente, como profesor visitante en la Universidad de Harvard impartiendo clases en la Facultad de Salud Pública. «Mi labor consiste en promover la salud para la mejora de la salud mental en los adolescentes», ha expuesto a IDEAL recién llegado, este jueves, de su última y definitiva estancia en este campus estadounidense, porque aunque la colaboración con esta gran institución académica continúe, Esteve considera que su etapa presencial ya ha concluido.

La situación sobrevenida con la Administración Trump no puede ser más desconcertante para la propia universidad y para los ciudadanos que la eligen por su prestigio internacional. «Los estudiantes extranjeros son un número altísimo. No sabría decirte. En grados, lo desconozco, pero en másteres no me extrañaría que rondasen casi el 50% del total», asegura el docente, licenciado en Ciencias del Deporte y máster en Neurociencia en la Universidad de Granada, además de contar con un doctorado en Psicología de la Salud en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

Su periplo internacional no acabó ahí. Toda su etapa postdoctoral, que ha contado con el apoyo de becas personales altamente competitivas, como las Acciones Marie Skłodowska-Curie, se ha producido en el extranjero. Ha estado en la Universidad del Ulster (Reino Unido), en el Hospital Erasmus (Países Bajos), en el Hospital Infantil Wilhelmina (Países Bajos) y en la Universidad de Harvard (EE UU) antes de recabar en la Universidad de Almería.

Todo comenzó, según ha indicado Esteve, hace un mes a través de una carta que la Administración Trump remitió a la Universidad de Harvard y que esta ha hecho pública. En ella, el Gobierno estadounidense declaraba que «Estados Unidos ha invertido en las operaciones de la Universidad de Harvard debido al valor que para el país representan el descubrimiento académico y la excelencia académica. Pero una inversión no es un derecho. Depende de que Harvard respete las leyes federales de derechos civiles, y solo tiene sentido si Harvard fomenta el tipo de entorno que genera creatividad intelectual y rigor académico, ambos contrarios a la captura ideológica».

El documento proseguía que, «en los últimos años, Harvard no ha cumplido con las condiciones de derechos intelectuales y civiles que justifican la inversión federal. Sin embargo, agradecemos su compromiso para subsanar estas deficiencias y agradecemos su colaboración para que la Universidad pueda cumplir su promesa». Al hilo, le hacía llegar una serie de disposiciones necesarias para poder mantener «la relación financiera de Harvard con el gobierno federal».

Tras desgranar todas y cada una de las condiciones impuestas a esta institución académica, concluía: «Esperamos su cooperación inmediata en la implementación de estas reformas cruciales que permitirán a Harvard regresar a su misión original de investigación innovadora y excelencia académica».

Harvard respondió a la Administración Trump que algunas de dichas especificaciones ya las estaba llevando a cabo pero que se negaba a cumplir otras porque «no estaba de acuerdo con ellas».

Resultado de la confrontación, el Gobierno de EE UU se dejó de sutilezas e instó a Harvard a no recibir a estudiantes extranjeros. Como consecuencia, «los presupuestos de la Universidad se verán afectados. Harvard posiblemente pueda asumir estas consecuencias con la demanda interna de estudiantes del país, pero le obliga a reducir costes y a despedir incluso a profesores». En Estados Unidos se percibe como «una guerra ideológica ya que la Administración de Trump (del Partido Republicano) acusa a Harvard de presentar mayoritariamente al Partido Demócrata. A su vez, Harvard defiende su autonomía para seleccionar tanto a sus estudiantes como su profesorado, defendiendo su derecho a promover la libertad de pensamiento», exhorta.

Las visas que se están cancelando, advierte, vna a provocar que «muchos estudiantes no puedan terminar sus estudios».