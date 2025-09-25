Polémica en First Dates: un tiktoker almeriense pide tres deseos a su cita y ella no sabe «dónde está Almería» El creador de contenido Hamza, con más de un millón de seguidores en TikTok, vivió una cita televisiva que ha desatado reacciones encontradas en redes sociales, tanto por el comportamiento de su compañera como por las críticas a sus peticiones religiosas y de vestimenta

El programa First Dates de Cuatro ha vuelto a convertirse en tendencia tras la participación de Hamza, un conocido tiktoker almeriense de origen marroquí, que acumula más de un millón de seguidores en su canal y supera los 125.000 en Instagram. La cita, que en principio parecía seguir la dinámica habitual del espacio, pronto derivó en un auténtico fenómeno viral por varios motivos.

Enfrente suya estaba Gisela, una chica de Badajoz, que dejó atónito al tiktoker con algunas de sus reacciones. En definitiva, dos jóvenes deseando conocerse y también con una clara intención de «dar espectáculo». Y realmente consiguieron su objetivo, porque han desatado una ola de reacciones en las redes sociales que quizá no se esperaban.

«¿Dónde está Almería?»

Lo primero que llamó la atención fue la confesión de la joven extremeña que compartía mesa con Hamza. Cuando este comentó que era de Almería, ella manifestó su desconocimiento sobre la ubicación de la provincia. «Badajoz sé dónde está porque soy de allí. Está al lado de Portugal. Es lo que sé del mapa», comentó la joven pacense con total naturalidad. Ante esas palabras, el influencer proveniente de Almería no ocultó su sorpresa y reaccionó con expresiones propias del argot juvenil de la tierra: «Chacho, socio… tienes el mapa un poquito perdido, ¿no?».

La escena circuló rápidamente por redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la falta de conocimientos básicos de geografía de la chica. Los comentarios oscilaron entre la ironía y la indignación: «Ejemplo del pésimo sistema educativo español», «¿Dónde estudió la chica? Para no ir» o «Soy extranjero y conozco más España que ella». Estos son solo una muestra, pero las redes ardieron con todo tipo de reacciones.

Una cita marcada por la polémica

Sin embargo, la controversia no terminó ahí. El programa dio para mucho más y esta vez desatando una polémica que ha superado la de los conocimientos de geografía de Gisela. Durante la decisión final, Hamza afirmó que sí estaría dispuesto a tener una segunda cita, pero bajo unas condiciones muy concretas. «Si en un futuro queremos casarnos, tienes que convertirte al Islam, ir más tapada y, sobre todo, arrepentirte de lo que has hecho antes, del sexo», propuso el joven.

Este planteamiento ha encendido aún más los comentarios en redes sociales. «Básicamente lo que hacen todos: humillar y denigrar a la mujer», opinaba un usuario. Otro añadía: «La chica no sabrá dónde está Almería, pero para salir con él tiene que arrepentirse de haber tenido otras parejas. ¿De verdad esto se permite en televisión?».

Ante tal oleada de críticas, el influencer ha aclarado su postura. «Solo le dije tres condiciones a Gisela, desde el respeto y el buen rollo que tuvimos en la cita. No entiendo por qué la gente se lo ha tomado de esta manera, porque era show y era realmente lo que fui a hacer al programa, no a buscar pareja. En la decisión final le pregunto, no le impongo nada, y ella me dice con total sinceridad que sí, lo único que no se pondría el hiyab. No pasa nada, ya que hay algunas mujeres que viven en España que son musulmanas y no están preparadas para eso y es totalmente respetable», argumenta Hamza.

Además, mariza que «en la religión islámica está totalmente prohibido coaccionar a alguien a que se cambie de religión y yo respeto totalmente todas las religiones y culturas. Lo llegué a comentar durante la cita, pero no se emitió».

Espectáculo o choque de culturas

La participación del influencer de Almería ha abierto un debate más allá de la anécdota y la risa. Para algunos, demuestra que en la televisión está permitido todo con tal de lograr buenos índices de audiencia, mientras que otros hablan de «normalización de actitudes machistas» y de «blanqueamiento de conductas poco igualitarias». Por último, otros tantos aluden al lapsus geográfico de la joven, aunque en este caso son más benévolos al juzgarlo.