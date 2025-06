«¿Cómo ha podido hacerlo?»: los vecinos de Josefina lloran una muerte inexplicable

Nerea Escámez Almería Domingo, 29 de junio 2025, 23:09 Comenta Compartir

Era la tarde de un viernes cualquiera. Hasta que volvió a pasar. Los gritos de auxilio desgarraron a todo un barrio y paralizaron a la ciudad. Otra mujer asesinada presuntamente a manos de su marido en su domicilio. La primera en lo que va de año en Almería. Pero para quienes la conocieron, tenía nombre, rostro y una vida. Se llamaba Josefina, tenía 63 años y dos hijas. Era natural de Guadix. En concreto, había nacido en Bácor-Olivar. Sin embargo, era una almeriense más de la Travesía de San Luis. A las ocho y diez de la tarde, su marido y presunto homicida decidió acabar con su vida.

Ningún vecino creía que una fuerte discusión iba a culminar en un fatal desenlace para Josefina. «Escuché gritos, la madre de la víctima pedía auxilio y decía que su hija había sido asesinada», relata a IDEAL una joven que se encontraba en la zona cuando todo pasó. Todavía siente escalofríos al recordarlo. «Había sangre en su ropa cuando salió a la calle y en pocos minutos llegó la policía, pero no se pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer», manifiesta. La madre de Josefina, una octogenaria, tuvo que recibir ayuda tras el impacto al encontrar el cadáver de su hija rodeado de sangre. Este luctuoso suceso deja a toda una familia destrozada. Las hijas de Josefina, además, se encontraban fuera de España cuando recibieron la trágica noticia.

«Era una bellísima persona, no podemos creerlo», relatan desde su entorno cercano a este periódico. «¿Cómo ha podido hacerlo? Nunca han tenido ningún problema», se cuestiona otro conocido de la víctima, refiriéndose a su presunto agresor y esposo, J. L. I. M. De puertas hacia afuera, el matrimonio parecía estable. Josefina no había denunciado anteriormente a su presunto verdugo por violencia de género, por lo que no se encontraba registrada en el Sistema VioGén.

Tras herir presuntamente con arma blanca a su esposa, habría huido del escenario del crimen. Condujo rumbo hacia la carretera de Los Baños de Sierra Alhamilla, donde intentó quitarse la vida arrojándose con su vehículo hacia el vacío por el precipicio. Sobrevivió. Tras ser detenido, permanece en el Hospital Universitario de Torrecárdenas bajo custodia policial. Su vida ya no corre peligro. Se espera que a lo largo del día de hoy una comitiva judicial asista al hospital para la toma de declaración.

Almería condena hoy el crimen

Tras este presunto crimen machista, el Ayuntamiento de Almería ha convocado una concentración para este lunes a las 11:00 horas desde la Plaza Vieja. Hay consternación e incredulidad por la muerte de Josefina.

De hecho, el Consistorio canceló la fiesta que se iba a realizar con motivo del Día del Orgullo. Josefina perdía la vida a causa de las tres heridas que le provocó su agresor con un arma blanca, dos en el cuello y una en el antebrazo. Una vez culminada la autopsia y elaborado el informe preliminar sobre las causas del fallecimiento, el Instituto de Medicina Legal entregó ayer el cuerpo a la familia para que pudieran velarla y darle sepultura.

Por su parte, Igualdad continúa recabando los datos para determinar la naturaleza machista del crimen. En las últimas jornadas, lejos de Almería, un menor de tres años ha sido víctima de violencia vicaria y cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex, en Valencia, Gijón, Guadalajara, Getafe y Las Palmas.

