Podemos-IU-Verdes muestra su preocupación por la situación de la vivienda turística en Almería Tres de cada cuatro viviendas en alquiler en Almería ya son de arrendamiento turístico, una cifra que merma la capacidad de habitabilidad existente en la ciudad

Lunes, 22 de septiembre 2025

El grupo municipal de Podemos-IU-Verdes ha mostrado su preocupación por los datos que arroja el estudio publicado por el Ayuntamiento de Almería sobre la situación de la vivienda turística en el municipio, en el que se constata el rápido crecimiento que ha experimentado este tipo de alojamiento en los últimos años, muy superior al de otras ciudades del entorno.

Alejandro Lorenzo, portavoz de la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital almeriense, ha expresado que estos datos no les sorprenden: «desde nuestro grupo llevamos los dos últimos años avisando al equipo de gobierno de que esta situación se estaba dando, que nuestra ciudad está siguiendo los pasos de otras ciudades donde el conflicto ya ha estallado, como Málaga o Barcelona. Ahora este estudio constata que teníamos razón».

El estudio sobre la vivienda turística en el municipio de Almería, encargado por el Ayuntamiento, revela que el número de viviendas turísticas en la ciudad se ha triplicado en los últimos cuatro años, llegando a cuadruplicarse en barrios como el Centro Histórico o el Zapillo. Una tendencia que no parece que vaya a frenarse, pues el estudio recoge también previsiones de que esta siga aumentando, impulsada por la próxima llegada del AVE a la ciudad.

La creciente presencia de viviendas turísticas en otras ciudades ya ha generado importantes problemas, como la subida generalizada del precio de la vivienda de alquiler o la transformación de los alquileres de larga estancia por turísticos, mucho más rentables económicamente para los propietarios. Estos movimientos han llevado a que en ciudades como Málaga, Sevilla o Barcelona se produzca una expulsión de las vecinas y vecinos de sus barrios ante la imposibilidad de resistir el creciente coste de vivir en ellos.

«Desde Podemos-IU-Verdes vamos a seguir insistiendo en lo que llevamos ya más de dos años pidiendo: que se frene el crecimiento de las viviendas turísticas ya, antes de que el problema estalle» ha señalado Lorenzo. «En barrios como el Centro Histórico o el Zapillo ya se está viendo una reducción de la vivienda residencial, mientras que el crecimiento de los alojamientos turísticos se dispara. Son unos primeros síntomas del problema que no podemos dejar pasar. Y nosotros no los vamos a dejar pasar» ha concluido el portavoz de la coalición de izquierdas.