Podemos-IU-Verdes denuncia que el PP mantiene la simbología franquista en Almería pese a la moción aprobada en 2023 El grupo municipal acusa al equipo de Gobierno de incumplir deliberadamente el acuerdo plenario y de despreciar la Ley de Memoria Democrática y a las víctimas del franquismo.

R. I. Almería Viernes, 24 de octubre 2025, 14:49 Comenta Compartir

El grupo municipal de Podemos-IU-Verdes en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado el incumplimiento flagrante por parte del Partido Popular de la moción aprobada en 2023 para la retirada de la simbología franquista de las calles, plazas y edificios públicos de la ciudad.

Según la confluencia, el equipo de Gobierno lleva más de un año desobedeciendo un mandato democrático, sin ejecutar ni una sola de las medidas acordadas. La moción contemplaba la elaboración de un informe técnico y un calendario de actuación para eliminar todos los vestigios de la dictadura, algo que —afirman— el PP ha ignorado por completo.

«El PP demuestra una vez más su desprecio por la democracia y por los acuerdos del Pleno. Mantener calles, placas y símbolos dedicados a quienes apoyaron la dictadura franquista es una vergüenza y una ofensa a la memoria de miles de almerienses que fueron represaliados por este régimen criminal», declaró Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos-IU-Verdes.

Lorenzo ha subrayado que el Ayuntamiento está legalmente obligado a cumplir la Ley de Memoria Democrática, que exige retirar cualquier elemento que exalte el franquismo. «No se trata de una cuestión partidista, sino de respeto a las víctimas, a la democracia y de cumplimiento de la ley. El PP sigue anclado en la nostalgia del franquismo y utiliza la desidia como escudo para no cumplir lo que aprueba», añadió.

Desde la coalición recuerdan que numerosos municipios andaluces han cumplido ya con su obligación legal de retirar los vestigios franquistas, mientras que Almería sigue siendo una excepción vergonzosa, con simbología todavía vinculada a la represión y al golpe de Estado de 1936.

«Mientras otros pueblos avanzan en memoria y dignidad, el PP convierte a Almería en un refugio simbólico de la dictadura. Es inaceptable que una ciudad moderna siga homenajeando a los verdugos y olvidando a las víctimas», sentenció Lorenzo.

Podemos-IU-Verdes exige a la alcaldesa y a su equipo que cumplan de inmediato el acuerdo plenario, presenten un informe público sobre las actuaciones realizadas y retiren sin más demora toda la simbología franquista. En caso contrario, la coalición advierte que solicitará la intervención de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para garantizar el cumplimiento de la ley.

«La memoria democrática no es opcional: es una obligación moral y legal. No se puede construir un futuro decente sobre el silencio y la impunidad. Almería merece respeto y verdad», concluyó el portavoz.