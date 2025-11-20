Podemos-IU exige la dimisión de Javier Aureliano García como concejal de Almería

El Grupo Municipal Podemos-IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Almería ha pedido este jueves la dimisión de Javier Aureliano García como concejal y ... ha instado a la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, «a manifestarse sobre las graves sospechas de corrupción del Partido Popular».

La coalición de izquierdas en el Consistorio capitalino ha manifestado «su preocupación por las duras acusaciones de corrupción que pesan sobre altos dirigentes del PP y de la Diputación Provincial, destacando la figura de Javier Aureliano García, máximo representante tanto del partido como de la institución provincial, además de concejal en el Ayuntamiento de Almería». Además, la formación ha mostrado su «sorpresa» por la «incomparecencia de la alcaldesa de Almería, que dos días después de la detención aún no ha dicho ni una palabra sobre el caso».

El portavoz de Podemos-IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo, ha incidido en que María del Mar Vázquez comparte grupo municipal con una persona que ha pasado por «el calabozo por, nada más y nada menos, que, presuntamente, dedicarse a hacer negocio junto a sus amiguetes en el momento más duro de la pandemia». «Mientras muchas almerienses se dedicaban a hacer mascarillas en casa, se comprometían a cuidar de sus vecinas y lo daban todo para paliar los duros golpes de la pandemia, en la Diputación parece ser que estaban más preocupados por repartirse comisiones. Es impresentable», ha lamentado.

«Entendemos que la situación es lo bastante grave como para que la alcaldesa de Almería se pronuncie y le exija a su compañero de filas la dimisión inmediata», ha concluido el portavoz de la coalición de izquierdas de la capital.