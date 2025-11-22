Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Podemos e IU sobre los Presupuestos de 2026: «Abandonan deliberadamente a los barrios de Almería»

Han presentado alegaciones para frenar lo que consideran «una nueva entrega del mismo modelo antisocial y profundamente injusto que el Partido Popular aplica desde hace dos décadas»

A. Maldonado

Alme´ia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

El Grupo Municipal Podemos–IU–Verdes en el Ayuntamiento de Almería ha presentado sus alegaciones al Presupuesto Municipal de 2026 con el objetivo de frenar ... lo que consideran «una nueva entrega del mismo modelo antisocial y profundamente injusto que el Partido Popular aplica desde hace dos décadas». Según han trasladado desde el grupo, «estas cuentas apuestan por el continuismo, por las políticas de escaparate y por los privilegios a los de siempre, mientras los barrios trabajadores siguen sufriendo alquileres desorbitados, cortes de luz, servicios sociales saturados y una ausencia total de planificación».

