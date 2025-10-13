Podemos e IU reclaman una escuela infantil pública por distrito en Almería El portavoz del grupo municipal, Alejandro Lorenzo ha acusado al Partido Popular andaluz de «proteger el negocio privado»

R. I. Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54

El grupo municipal Podemos-IU-Verdes Con Almería, a través de su portavoz Alejandro Lorenzo, ha registrado dos mociones para el próximo Pleno del Ayuntamiento de Almería, que se celebrará el lunes 15 de octubre. Las iniciativas abordan dos cuestiones clave para la ciudad: la ampliación de la red municipal de escuelas infantiles públicas y el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

La moción sobre educación infantil será la más destacada de la sesión, ya que plantea un plan ambicioso para garantizar al menos una escuela infantil pública en cada distrito de Almería, con el objetivo de avanzar hacia la cobertura universal y gratuita de la etapa educativa de 0 a 3 años.

Lorenzo subrayó que «la red municipal actual es claramente insuficiente y desigual», recordando que hay barrios enteros sin ninguna escuela infantil pública, lo que obliga a muchas familias «a recurrir a la enseñanza privada o, directamente, a renunciar al acceso por motivos económicos».

El portavoz criticó duramente la política educativa del Gobierno andaluz, señalando que la Junta de Andalucía devolvió 119 millones de euros de fondos europeos destinados a la creación de 12.000 plazas públicas de infantil, «una decisión escandalosa que demuestra su prioridad por proteger el negocio privado en lugar de reforzar la educación pública».

La moción propone iniciar de forma inmediata los trámites para ampliar la red municipal, elaborar un estudio de necesidades territoriales y sociales, incluir partidas específicas en los próximos presupuestos y solicitar la colaboración de la Junta y del Gobierno central para cofinanciar el plan.

En paralelo, el grupo municipal también llevará al Pleno una moción sobre movilidad sostenible, centrada en el fomento del uso de la bicicleta. Entre las medidas propuestas se incluyen la mejora de la interconexión de los carriles bici, la instalación de aparcamientos seguros y rotativos para bicicletas y patinetes eléctricos, y la puesta en marcha del servicio municipal de alquiler de bicicletas, cuya ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento en 2017 pero nunca se ha hecho efectiva.

Según Lorenzo, «Almería no puede seguir quedándose atrás en movilidad sostenible mientras otras ciudades avanzan en servicios públicos de transporte alternativo. Tener una ordenanza aprobada y ocho años después no haberla puesto en marcha es una muestra más de la falta de compromiso del PP con una ciudad moderna y habitable».

Ambas mociones serán debatidas en el Pleno que se celebrará el próximo lunes en el Ayuntamiento de Almería.