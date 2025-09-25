Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Podemos e IU lamentan el rechazo del PP de Almería a «todas las propuestas sociales y de vivienda» para los presupuestos de 2026

«El Partido Popular se atrinchera en un modelo que condena a nuestra ciudad a la precariedad, la desigualdad y el abandono de lo público», ha denunciado el portavoz municipal, Alejandro Lorenzo

IDEAL

Almería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:37

La coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Almería formada por Podemos e Izquierda Unida ha lamentado públicamente que el Partido Popular, en el Gobierno local, haya rechazado «todas» sus propuestas en materia social y de vivienda para su inclusión en los presupuestos municipales de 2026.

En una nota enviada a los medios, han explicado que en la reunión mantenida con la concejala de Economía y Hacienda, Vanesa Lara, el grupo municipal Podemos-IU Verdes presentó un paquete de 12 iniciativas orientadas a reforzar los servicios públicos, garantizar el derecho a la vivienda y avanzar en justicia social que «fueron rechazadas de plano por el equipo de gobierno del Partido Popular».

Entre las medidas planteadas, la coalición ha destacado la creación de un parque público de vivienda en alquiler a través de la empresa municipal Almería XXI, así como la remunicipalización de servicios básicos como el agua, un plan de empleo para colectivos vulnerables, la ampliación de escuelas infantiles municipales gratuitas de 0 a 3 años y un aumento sustancial en el área de Servicios Sociales, además de la construcción de un nuevo centro y más personal estable.

También propuso la puesta en marcha de una tasa turística destinada a financiar políticas de vivienda y compensar los costes que soporta la ciudadanía por el turismo, así como medidas para limitar la especulación del alquiler y las viviendas turísticas.

Desde Podemos-IU Verdes señalan que la negativa del PP «evidencia su desprecio hacia las necesidades reales de la mayoría social de Almería». «Se niegan a estudiar alternativas para que el agua sea un derecho y no un negocio, rechazan reforzar los servicios públicos barrios más castigados por la desigualdad y siguen mirando hacia otro lado ante la emergencia habitacional», ha criticado su portavoz municipal, Alejandro Lorenzo.

El rechazo «sistemático» a sus aportaciones también alcanzó, según ha incidido en la nota, a propuestas vinculadas a la cultura y el medio ambiente, como la recuperación del patrimonio natural y la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia o el desarrollo de un plan ambicioso de adaptación al cambio climático con más zonas verdes y energías renovables.

Podemos-IU Verdes ha acusado públicamente al PP de gobernar «para una minoría» y de dar la espalda a los barrios trabajadores y a la juventud que no puede acceder a una vivienda digna. «El Partido Popular se atrinchera en un modelo que condena a nuestra ciudad a la precariedad, la desigualdad y el abandono de lo público», ha denunciado Lorenzo.

