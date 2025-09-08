La población extranjera crece en la capital casi el doble que en toda la provincia El Puche es el barrio con más vecinos inmigrantes, si bien, se aprecia un decrecimiento en los últimos cinco años a favor de otras zonas de la ciudad

Mapa incluido en el PMVS 2030 de Almería donde se refleja la proporción de residentes de origen extranjero en los diferentes distritos.

Alicia Amate Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:44

El 11,6% de la población de la capital almeriense es de origen extranjero, una tasa que es la mitad de la de la provincia (21,24%) pero está más de tres puntos por encima de la media de Andalucía (8,29%). Así lo recoge el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2030 de la capital, que abunda en que «la estrategia en materia de vivienda es una herramienta poderosa para mejorar la integración social de la población inmigrante y construir una sociedad más cohesionada».

Hace especial hincapié este informe en el volumen de crecimiento en el último lustro de vecinos procedentes de otros países. Y es que, en los últimos cinco años, la población inmigrante ha aumentado casi el doble en la ciudad de Almería que en el conjunto provincial, un 21,62% frente a un 11,94%, indica el mencionado documento, donde, mapa mediante, se analiza por distritos el incremento del número de vecinos extranjeros.

En datos absolutos, se cita que Almería tenía en 2020 un censo de 23.361 habitantes inmigrantes, 4.153 más que en 2015.

Destaca el PMVS 203 de Almería que en las últimas décadas, la población extranjera se ha concentrado principalmente en el barrio de El Puche, donde actualmente reside un 53% de vecinos de orígenes diferentes al español, si bien, también incide en que esta masa poblacional está decreciendo.

La zona oriental del término municipal almeriense, en el entorno del a carretera de Cabo de Gata, por su parte, cuenta con un 40% de extranjeros, aunque en este caso el crecimiento es inferior a la media municipal. En este área, en base a los datos incluidos, se aprecia un crecimiento del 12,52%. En los cinco años de referencia, en esta zona de la ciudad se instalaron 532 vecinos foráneos.

De otra parte, el Plan Municipal incide en que existen varias secciones censales en las que el número de residentes no españoles de 2020 es más del doble que el de 2015. Áreas donde, proporcionalmente, creció más de cinco veces por encima de la media del término municipal capitalino.

Estas zonas son Calzada de Castro, cerca de la avenida del Mediterráneo, donde se refleja un aumento del 221%; Cruz de Caravaca, 157%; Los Molinos, un incremento del 141% en la parte al Suroeste y un 102%, en el Noroeste. El entorno del Mercado de Los Ángeles, en los mismo cinco años de referencia, aumentó un 121% la población foránea y, finalmente, en La Cañada de San Urbano, al Sur, creció un 110%.

Ampliando la horquilla temporal, analiza el estudio cómo en el barrio capitalino de Los Molinos, la proporción de extranjeros en la última década ha crecido el doble que en el resto de la ciudad. Por su parte, en quince años, el crecimiento de habitantes de origen foráneo en la capital es seis veces mayor que el crecimiento total de la población, y el triple que el crecimiento de extranjeros en el conjunto de España.

Orígenes

En lo relativo al origen de las personas extranjeras que residen en el término capitalino, los procedentes de África representan casi seis de cada diez (58,1%). Tras ellos, se sitúan los de origen europeo (22,97%), americano (14,42%) y asiático (4,5%). Coincide el primer grupo con el que más ha crecido en el lustro de referencia, con un 48,12% más de población africana.

Sin embargo, en segunda posición se sitúan los ciudadanos llegados de América, que son un 14,42% más. Los europeos que se instalan en Almería, en cambio, son menos, reduciéndose en una quinta parte en el mismo periodo de tiempo (-21,6%).