Más población y menos delitos: Almería se aleja de la criminalidad 'récord' de 2010 La delincuencia, al inicio de la década pasada, alcanzó máximos en la provincia, que ahora tiene una tasa media similar a la nacional

Alicia Amate Almería Domingo, 10 de agosto 2025, 21:44 Comenta Compartir

Las formas de delincuencia han cambiado sustancialmente en las últimas décadas, sobre todo, debido a los crecientes (y preocupantes) ciberdelitos. La criminalidad online crece mientras se reducen tipologías penales relacionadas hechos 'físicos', aunque estos tampoco se desvanecen. Asaltos, robos y agresiones ocurren a diario en todo el territorio nacional, como así lo señala trimestralmente el Ministerio del Interior en sus informes. Sin embargo, la tasa de delitos por población sigue una tendencia a la baja, al menos, en el histórico de datos disponible para consulta pública.

La provincia de Almería, en base a las cifras oficiales correspondientes a los últimos tres lustros, mantiene una senda similar a la que se observa en el conjunto del país aunque, eso sí, con una tasa por población algo más elevada. El informe de Interior relativo al año 2010 (el primero del que hay datos consultables) sitúa en 52 delitos por millar de habitantes la media almeriense mientras que en todo el territorio nacional, en el mismo año, se ubicaba en 45.

El año 2024 (el último con estadística cerrada) la media provincial fue de 44 hechos delictivos conocidos por mil habitantes, frente a los 41 con los que cerró España, uno de los países con la incidencia más baja del mundo.

Incluso los datos absolutos son menores pese a que el incremento poblacional de Almería está entre los más altos del país. En 2010 residían en la provincia 695.000 personas. En 2024, 760.000. Sin embargo, el total de infracciones penales registradas a lo largo de ambas anualidades es inverso: 36.000 en 2010 y 34.000 en 2023. Es decir, que la población almeriense crece, y mucho, mientras que los delitos caen –con altibajos en determinados años, cabe destacar– aunque, hasta la fecha, no se han superado las cifras de delitos penales conocidos en el año 2010. No obstante, en base siempre a los informes del Ministerio, el número de infracciones conocidas en 2024 es el más elevado de la serie histórica desde 2012.

En ambas anualidades, la primera y la última, los delitos contra el patrimonio concentran el grueso de las denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. El año 2010 finalizó con cerca de 26.000 casos mientras que el año pasado se computaron 21.000. Prácticamente todas las tipologías incluidas descienden en la comparación de ambas estadísticas. La excepción más llamativa es, sin duda, la relativa a estafas informáticas, que pasa de apenas 240 casos a más de 4.400, confirmándose, así, la elevada incidencia entre la población de los delitos informáticos en la actualidad.

El resto de infracciones relacionadas con el patrimonio (hurtos, robos, sustracciones de vehículos…) descienden en mayor o menor medida. A lo largo de 2010, con aproximadamente un 10% menos de población censada en la provincia, se denunciaron más de 9.300 robos con fuerza en viviendas o establecimientos mientras que el año pasado fueron menos de la mitad (4.100). Mayor es la diferencia al comparar los robos de vehículos, que pasan de casi 1.200 a menos de 350 en este periodo.

No obstante, también se observan variaciones al alza en delitos que no son online. La principal tipología en la que esto ocurre es en la relativa a la libertad sexual. Hace 15 años se denunciaron en la provincia 93 agresiones sexuales y 23 con penetración, frente a las 250 y 78 del año 2023. Las denuncias de malos tratos habituales en el ámbito familiar también fueron más hace dos años que década y media atrás, cuando la población almeriense era inferior.

Crecen las infracciones penales relativas a tráfico de drogas, aunque de una forma más ajustada al incremento de población. En 2010 se registraron 337 casos de este tipo, con aquella población inferior a 700.000 habitantes mientras que, superados los 750.000 almerienses, las drogas representaron 476 hechos delictivos conocidos.