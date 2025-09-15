La población de Almería crece, sobre todo, en menores de edad La capital se convierte en la sexta ciudad andaluza más poblada al aumentar su Padrón Municipal en 2.159 habitantes durante el último año

La capital almeriense comenzó el año con 205.900 habitantes. Así quedó ratificado ayer en el Pleno del Ayuntamiento deAlmería, que aprobó por unanimidad el Padrón Municipal a fecha de 1 de enero de 2025, que refleja un crecimiento interanual de 2.159 personas y confirma la tendencia de crecimiento que mantiene la ciudad en los últimos años.

De acuerdo a los datos ofrecidos desde el Consistorio, del total de empadronados este año en Almería, 100.224 son hombres (792 más que en 2024) y 105.676 son mujeres (1.367 más que en 2024). Por su parte, el número de menores de 18 años asciende a 37.940, lo que supone un incremento de 1.961, el dato más elevado entre los colectivos analizados.

En cuanto a la población extranjera, la capital registra este 2025 un nuevo máximo histórico con 25.777 empadronados, 1.137 más que en 2024. De estos, 21.599 son no comunitarios (1.490 más que en 2024) y 4.178 (353 menos que el año anterior) proceden de países de laUnión Europea.

En total, en la capital almeriense residen personas de 131 nacionalidades diferentes, siendo los países más comunes de procedencia Marruecos (11.749), Colombia (2.881), Rumanía (1.933), Venezuela (1.026), Perú (830), Argentina (804), Italia (678), Senegal (586), China (464), Rusia (455), Lituania (427), Ucrania (396) o Ecuador (370).

En el último año registrado, se produjeron 1.608 nacimientos y 1.595 defunciones en la ciudad de Almería, según las cifras que se van a trasladar a la Oficina Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, se realizaron dentro del Padrón Municipal 12.035 altas y 10.924 bajas, 9.129 cambios de domicilio dentro del municipio, y 9.492 altas y 5.657 bajas por cambio de residencia.

Una evolución, la de la población del término capitalino, que la portavoz municipal, Sacramento Sánchez, valoró «muy positivamente», destacando que Almería se consolida como «una de las treinta localidades más habitadas de España». «En los últimos cinco años, en Andalucía, después de Málaga, Almería es la ciudad que más ha crecido en número de habitantes, consolidándose como la sexta ciudad de Andalucía más poblada. Crecemos en población frente a otras capitales, como Sevilla, Córdoba y Cádiz, que pierden habitantes», trasladó Sánchez.

Una visión que el PSOE ve de manera diferente en base a datos de otros municipios de la provincia. «Si atendemos a las cifras de los últimos años en materia de población, vemos como Almería crece pero a un ritmo más lento, bastante más lento, del que llevan otros municipios cercanos», expuso la portavoz socialista, Fátima Herrera en la misma sesión plenaria.

Incidió Herrera en que en los últimos cinco años, el municipio de Almería ha crecido en número de habitantes «un 0,67%, es decir, menos de un 1%» mientras que poblaciones como la de «Roquetas de Mar lo ha hecho en casi un 11%; Benahadux, en más del 7%, Viator, cerca de un 5% y Huércal de Almería, en casi un 4%». Mirando más atrás, en la década comprendida entre 2013 y 2023, «Almería ha crecido un 4,08% mientras que Huércal de Almería ha superado el 12% y Roquetas de Mar, el 21%», continuó la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Frente a este análisis, no dudó en lanzar un mensaje a la alcaldesa, María del Mar Vázquez: «¿Nunca se ha preguntado usted qué está pasando en esta ciudad, por qué la gente se va. ¿Tendrá algo que ver la pérdida de población con su manera de gestionarlo público?».

Sacramento Sánchez recogió el guante y destacó que, precisamente, el PSOE había puesto como ejemplo municipios gobernados por el PP como Roquetas de Mar o Huércal de Almería. «Donde gobierna el PP hay crecimiento y hay futuro. No sé si usted puede decir lo mismo de los municipios donde gobierna el PSOE», recriminó a Herrera, insistiendo en que «se confunde» al decir que los almerienses se van de la capital: «Han venido 3.000».

