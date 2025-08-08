La población en Almería crece un 1,65% y lidera el crecimiento en Andalucía en el segundo trimestre Consolida una tendencia que, en ejercicios anteriores, se ha vinculado principalmente a la llegada de población extranjera y a los procesos de adquisición de la nacionalidad española

La población de la provincia de Almería ha alcanzado las 777.156 personas a 1 de julio de 2025, lo que supone un incremento de 12.631 habitantes -un 1,65 por ciento más- respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta cifra, la provincia se mantiene como la quinta más poblada de Andalucía, por detrás de Sevilla, con 1.981.157 habitantes; Málaga, con 1.798.265; Cádiz, con 1.263.906, y Granada, con 947.715. Tras Almería, con 777.156 residentes, se sitúan Córdoba, con 770.692; Jaén, con 617.879, y Huelva, con 539.271.

Del total actual de población en la provincia de Almería, los hombres representan el 51,18% y las mujeres el 48,82%, porcentajes muy similares a los del año anterior, cuando se situaron en el 51,11 y el 48,89%, respectivamente. Este ligero incremento de 0,07 puntos en la proporción masculina y la correspondiente disminución en la femenina refleja una estabilidad en la distribución por sexos.

Según los últimos datos del INE correspondientes al segundo trimestre de 2025, Almería ha sido la provincia andaluza con mayor crecimiento poblacional, al sumar 3.165 habitantes más en este periodo.

Este aumento, que representa un 0,41%, es el mayor en cifras absolutas y porcentuales de toda Andalucía y consolida una tendencia que, en ejercicios anteriores, se ha vinculado principalmente a la llegada de población extranjera y a los procesos de adquisición de la nacionalidad española, lo que incrementa el número de residentes empadronados.

Sube la población extranjera

La población extranjera residente en Almería también ha crecido en el segundo trimestre de 2025 respecto al primero. Entre abril y junio, se han contabilizado 183.135 personas de otros orígenes, frente a las 180.988 registradas entre enero y marzo, lo que supone un aumento del 1,19%.

En el desglose por sexo, el número de hombres extranjeros ha pasado de 101.633 a 102.892, lo que supone un incremento de más de 1.000 personas. En el caso de las mujeres, el crecimiento ha sido más moderado, al pasar de 79.355 a 80.243.

Si se compara con julio de 2024, cuando la provincia contaba con 764.525 habitantes, el salto demográfico registrado en el último año refuerza la posición de Almería como uno de los territorios con mayor dinamismo poblacional de Andalucía, impulsado por factores migratorios y por una tendencia que, de mantenerse, podría acortar distancias con provincias como Granada en los próximos años.