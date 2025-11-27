Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José García Alcaína, en una imagen de archivo. R. I.

El Pleno para investir al nuevo presidente de la Diputación de Almería se celebra el lunes

La entidad provincial, con José Antonio García Alcaína al frente, experimentará también cambios en el equipo de gobierno | En la misma jornada, Javier Aureliano García renunciará oficialmente como concejal de Almería

E. P.

Sevilla / Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:53

El Pleno extraordinario y urgente en el que se investirá como nuevo presidente de la Diputación Provincial de Almería al alcalde de María, vicepresidente tercero ... y diputado provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García Alcaína, se celebrará el próximo 1 de diciembre.

