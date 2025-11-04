El pleno del Ayuntamiento de Almería debate hoy el presupuesto para 2026

El Salón de Plenos de Almería prevé hoy ser escenario de un acalorado debate. Y es que, entre los principales puntos del Orden del Día ... se encuentra la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2026. Unas cuentas que fueron adelantadas la semana pasada por parte de la concejala de Economía, Vanesa Lara, y que, como era de esperar, no convencen a los partidos de la oposición (PSOE, Vox y Podemos-IU-LV), que seguro llegan a su bancada este miércoles cargados de argumentos para apoyar sus ya previstas negativas.

No obstante, la aprobación inicial de las cuentas saldrá adelante solo con los votos de los concejales del PP, con mayoría absoluta en Almería. El siguiente paso será en diciembre, cuando se de luz verde definitivamente al proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno de María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería.

Pero no solo de presupuestos se hablará en el plenario capitalino esta mañana (el horario previsto de inicio es a las 9 horas). El Orden del Día recoge, además, la concesión del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Almería al cantaor flamenco José Mercé o la estimación parcial de las alegaciones de la Asociación de Hosteleros de Almería y aprobación de la ordenanza municipal que regulará la instalación de quioscos en el término.

En cuanto a las mociones presentadas por los grupos políticos, el PP eleva al Pleno una propuesta que, en consonancia con las líneas actuales que sigue el partido, pretende instar al Gobierno de España a establecer «políticas migratorias que generen integración». Por otro lado, también el Grupo Municipal Popular buscará apoyos para reclamar al Ejecutivo central «políticas en apoyo de los trabajadores autónomos».

El PSOE, por su parte, presenta en la sesión de hoy una moción para que el Consistorio adquiera el suelo del antiguo Campo de Fútbol 'Matías Pérez' de La Cañada de San Urbano.

El Grupo Municipal de Podemos-IU-LV 'Con Almería' eleva una propuesta para poner en marcha un servicio de óptica municipal en la ciudad. Además, esta coalición y el Grupo Municipal Socialista presentan una moción conjunta para, «promover la acción municipal frente al genocidio de Gaza perpetrado por el Estado Sionista de Israel y en apoyo al pueblo palestino».