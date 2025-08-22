El Pleno de Almería debatirá en Feria la tasa para el uso de la planta de residuos y el vertedero El equipo de gobierno lo relaciona con «el 'tasazo' de Sánchez» y niega que abra la puerta a la basura de los municipios del Consorcio del SectorII

El Pleno del Ayuntamiento de Almería debatirá el miércoles lo que el PP denomina el 'tasazo' de Pedro Sánchez a la basura, que supondrá un incremento del recibo por este servicio que llega a los hogares almerienses. Pero este no será el único punto que, en plena Feria de Almería, se abordará en relación con los residuos urbanos de la capital.

Y es que, según refleja el Orden del Día de la próxima sesión plenaria, publicado ayer por el Consistorio, también se va a tratar la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva –asegurada dada la mayoría absoluta del PP– del acuerdo de establecimiento e imposición de la Tasa por la Prestación del Servicio de Uso de la Planta de Tratamiento y Vertedero Municipal y del texto articulado de la Ordenanza Fiscal Número 49 del Ayuntamiento capitalino.

Dicho texto se aprobó inicialmente en abril de este año y, en él, aparecen pormenorizados los costes por la gestión de «residuos depositados por los sujetos pasivos distintos a los concesionarios de servicios municipales».

En aquel debate de abril, la ahora portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Fátima Herrera, dejó caer la posibilidad de que ello sirviera para abrir camino a que se derivaran a la planta de Almería basuras procedentes de otros puntos de la provincia.«¿Qué pensarán los almerienses de que traigamos basura de 50 pueblos?», preguntó la edil del PSOE en una de sus intervenciones en la sesión plenaria de abril.

Herrera, con ello, hacía referencia a la posibilidad –sobre la que informó este diario en julio– de que el Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos (CRSII) traslade de la planta de Gádor a la de la capital la basura de los 49 municipios que congrega.

Una posibilidad sobre la que el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, se expresó de manera rotunda, negando que se vaya a producir. De hecho, tras tener acceso ayer al Orden del Día del Pleno del miércoles, desde este diario se solicitó información al respecto al Consistorio, que negó relación entre la aprobación de esta tasa con la posibilidad de que el CRSII comience a tratar sus residuos en Almería.

«Para que el Consorcio se pueda venir, el Ayuntamiento, primero, tiene que estudiar cuáles serían las condiciones y cuál sería el encaje jurídico, si es que lo hubiera, y, con ello, que el Consorcio, después, aceptase», puntualizó el concejal Urdiales. Insistió, de hecho, en que este punto concreto viene a «cumplir el 'tasazo' de Sánchez».

Volviendo, de nuevo, al mes de abril, tras la sesión plenaria en la que se aprobó este texto con la negativa de la oposición, el Ayuntamiento de Almería aseguró que «la aprobación y aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados obliga también a regular la gestión en la planta de tratamiento y vertedero municipal de residuos depositados por los sujetos pasivos distintos a los concesionarios de servicios municipales». Ello se estaría ratificando en este miércoles de Feria de Almería.

En definitiva, en el momento actual, el equipo de Gobierno insiste en que no se pretende traer a la capital residuos de los municipios pertenecientes al CRSII. El debate en este punto (y el anterior, que fija los nuevos recibos de la basura) seguro que revelará importantes detalles sobre el futuro de la gestión municipal.