Más plazas para viajar entre este destino y el Aeropuerto de Almería durante Navidad

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, pone el foco este año en Melilla, reforzando su operativa y ampliando la oferta de ... plazas durante la campaña navideña. La Ciudad Autónoma contará con un incremento del 2% en el número de plazas disponibles, operando ocho rutas que conectan Melilla con el Aeropuerto de Almería, Málaga, Barcelona, Granada, Gran Canaria, Madrid, Mallorca y Sevilla.

La compañía reforzado especialmente aquellas rutas que registraron mayor demanda el año pasado. Así, los vuelos hacia Almería aumentan su capacidad en un 27%, Granada en un 11%, y Sevilla en un 22%, facilitando los desplazamientos de los melillenses y visitantes durante las fiestas. Este esfuerzo, desgranan desde Air Nostrum, corresponde a el de «mejorar la conectividad de Melilla, adaptándose a las necesidades de sus pasajeros y contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad».

Además de la apuesta por Melilla, Air Nostrum ha incrementado en un 24% las plazas en sus rutas con Baleares, destacando los crecimientos en conexiones como Alicante-Ibiza (+24%), Ibiza-Valencia (+27%), Menorca-Valencia (+81%) y Mallorca-Valencia (+54%). También se refuerzan rutas estacionales desde Badajoz, Valladolid, León y Vigo hacia Mallorca, con aumentos significativos respecto a la Navidad anterior.

En Canarias, la operativa especial permitirá conectar Tenerife con Santiago, Valencia y Valladolid, y Gran Canaria con Valencia y León, en fechas clave de diciembre y enero.

En el ámbito internacional, la ruta con Estrasburgo se verá reforzada durante todo el mes de diciembre, con vuelos desde Barcelona y Madrid, operados con aviones CRK de 100 plazas y un incremento del 76% en la oferta respecto al año pasado.

Con estas mejoras, Air Nostrum «consolida su liderazgo en la aviación regional española y reafirma su compromiso con Melilla y el resto de sus destinos, ofreciendo la mejor conectividad y servicio a sus pasajeros durante la campaña navideña», reiteran desde la aerolínea.

Air Nostrum, compañía líder

Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum. Conecta 59 destinos en 8 países de Europa y Norte de África con su flota de 45 aviones de nueva generación. Cuenta con 1.500 empleados. En sus 30 años de historia ha transportado ya más de 115 millones de pasajeros.