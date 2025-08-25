La Plaza de las Velas reúne a 200 personas en un nuevo encuentro gastronómico con productos autóctonos El final de la Rambla desarrolla, hasta el día 30 de agosto, diversos 'show cooking' degustaciones y el tradicional concurso de cocina durante la Feria de Almería

Las bravas, las aceitunas de mojo picón, el rodaballo, la trufa y el atún han protagonizado el mediodía en la capital. La Plaza de las Velas ha acogido esta mañana a un doble centenar de amantes de la cocina. El final de la Rambla ha dado cita a un nuevo conjunto de actividades del tercer encuentro gastronómico '¡Saborea Almería en Feria!' con ponencias y degustaciones de productos almerienses. Este mediodía ha tenido lugar el espectáculo gastronómico entre los chefs Juan Ramón Sánchez de 4J y Belén Ibáñez, de Restaurante Errante. Los cocineros han organizado un 'show cooking' en el que el público ha guardado las recetas y probado las degustaciones. Si el color a la feria lo da Sevilla, el sabor lo hace la de Almería.

La primera de las creaciones de Sánchez ha sido la versión 'gourmet' de las patatas bravas tradicionales. Sin embargo, el chef ha querido homenajear la típica tapa de plancha de Almería y complementarla en el plato. De esta forma, el atún ha conseguido el protagonismo de la degustación. El cocinero ha ahumado el producto con serrín y aportado el sabor de la trufa y el ají amarillo. La combinación del cocinero se ha debido a « presumir» de las tradiciones de Almería, cuyo campo agrícola es la « envidia» de Europa, pero sin olvidar otros productos. «Me gustaría poder presumir más de nuestro producto de Almería y no exportarlo todo», ha asegurado Sánchez.

La nueva versión de las bravas ha presumido de una patata laminada y asada. Después, la ha sellado en la sartén junto a sal de escamas aromatizada con lima, que aporta frescor. La salsa brava ha consistido en la unión de ñora, piparda, vinagre caramelizado y tomate. Junto a esta, la mahonesa de ají amarillo y la trufa han sido la combinación del nuevo plato. «El toque picante final es perfecto», comenta el laureado chef Luis Emilio Fernández, que se encontraba entre el público.

El primer recuerdo gastronómico del chef son las berenjenas fritas de su abuela, según ha comentado. «Las recuerdo siempre, ese olor, ese sabor». Sánchez trabaja en la cervecería 4J, en pleno parque de la Almadrabilla. A pesar de contra con una trayectoria de 30 años, ha sentenciado: «En casa de mi madre no puedo ni coger una cuchara, no me deja».

El segundo de los espectáculos de cocina lo ha protagonizado la chef Belén Ibáñez, de Restaurante Errante. La argentina, residente en Almería desde hace 18 años, aboga por usar productos autóctonos con matices de la cultura peruana y asiática. «El público en Almería es diverso, de ahí las combinaciones», ha matizado Ibáñez. La suya de hoy ha sido una oda a la característica fusión de su restaurante, que cumple cinco años en el centro de la capital.

La creación de la chef ha consistido en un rodaballo relleno con farsa de puré de zanahoria al azafrán infusionado y envuelto en acelga escaldada. La receta también ha gozado de una emulsión de nata con clara de huevo a la que ha agregado una salsa de mantequilla blanca. La cocinera ha preparado un plato que ha coronado con gamba de Almería y diversos brotes por su afición a la biología. El público ha calificado la creación de Ibáñez como «atractiva», «gustosa» y «apetecible». Los asistentes han tenido la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs. Además de disfrutar de los mejores productos de la provincia, se han sorteado dos lotes entre el público. Los hijos pequeños de la cocinera, Nacho y Mateo han sido los encargado de otorgar los premios.

Historia y recetas

La espera entre preparaciones ha servido para una conversación directa entre los chefs y el público. Sánchez ha mostrado los saberes aprendidos y regalado al público lecciones históricas de recetas como la tortilla francesa. Esta preparación resultó en Cádiz, en pleno asedio francés de 1810. La escasez de patata provocó que la tortilla sólo llevara huevo y así consiguió la coletilla de «francesa», debido a lo causantes de quienes provocaron la carencia del tubérculo.

Nuevas citas

El tercer encuentro de gastronomía almeriense tendrá nuevas citas los próximos días. El martes día 26 se realizará la preselección, con un máximo seis personas, del tradicional concurso gastronómico de la feria. Ese mismo día, se contará con la presencia de la asociación Cofradía del Tomate. La jornada del miércoles coincidirá con la final del concurso y la intervención del chef Raúl Sillero con su ponencia 'El arte de reinterpretar sabores icónicos de Can Roca'. Sillero tiene en su haber la conquista de una Estrella Michelín y dos Soles Repsol.

En la recta final, Carlos Salinas, de Obrador Las Pitas, y Bosco Benítez, presentador de 'Tierra de Sabores' en Canal Sur visitarán el jueves el encuentro. El viernes, 29 de agosto, le tocará el turno a Noelia Carrión y Juan Manuel Domínguez. Este mismo día se celebrará el concurso infantil 'Mini Chef', en el que estará Marifé Montoya, y se finalizará con el Día de la Gamba Roja con el chef Rafa Rodríguez. Todas las actividades se realizarán en el Paseo de las Velas, el nuevo espacio del encuentro por las obras en ejecución de Paseo Almería.