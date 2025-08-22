La Plaza de las Velas acoge el nuevo encuentro gastronómico durante los días de feria Las degustaciones, el 'show cooking' y el concurso gastronómico se realizarán desde el 23 de agosto hasta el día 30

Marcos Tárraga Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 20:53

La Rambla de Almería se llenará de sabor a partir de mañana. La Plaza de las Velas se convertirá en punto de encuentro para los amantes de la cocina. Y es que la tercera edición de gastronomía almeriense '¡Saborea Almería en Feria!' comenzará las ponencias y degustaciones a partir de las 12.00h y hasta el 30 de agosto.

El primer fin de semana habrá cuatro 'shows cooking'. El primero comenzará el sábado a las 12:00 horas con el chef Juan Miguel Molina de 'Rustir Bistro Bar' de Olula del Río, quién representará a Almería en el Campeonato Nacional de Tapas en Madrid Fusión 2026. El turno de Tolo Castillo, chef del restaurante Casa Rafael, comenzará a partir de las 13:00 horas. El domingo, se vivirán otras dos citas con los chefs David Papis y Héctor García, de Katsu Izakaya, a las 12:00 horas, y Miguel Fernández, a las 13:00 horas.

El lunes estarán los chefs Juan Ramón Sánchez y Belén Ibáñez, de Restaurante Errante. El martes 26 de agosto, se realizará la preselección del tradicional concurso gastronómico de la feria, que coincidirá con la presencia de la asociación Cofradía del Tomate. La final del concurso se vivirá el miércoles. Ese mismo día se contará con la ponencia de Raúl Sillero a las 13:00 horas, quien ha conquistado una Estrella Michelín y dos Soles Repsol en el Restaurante Espirit Roca, a las13:00 horas. Este es uno de los momentos más esperados del Encuentro Gastronómico, donde el chef invitará al público a un viaje sensorial que une tradición y vanguardia.

En la recta final, Carlos Salinas, de Obrador Las Pitas, y Bosco Benítez, presentador de Tierra de Sabores en Canal Sur y Chef de La Cochera del Abuelo de Sevilla, estará el jueves. El viernes, 29 de agosto, le tocará el turno a Noelia Carrión y Juan Manuel Domínguez. El sábado 30 se celebrará el concurso infantil 'Mini Chef' en el que estará Marifé Montoya y se finalizará con el Día de la Gamba Roja con el chef Rafa Rodríguez.