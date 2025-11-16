La Plaza Orquídea se renueva para mejorar su accesibilidad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visitó el pasado viernes el resultado de los trabajos de remodelación llevados a cabo en la Plaza ... Orquídea, en el barrio de Santa Isabel, donde el Consistorio, a través del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, ha renovado este espacio público «atendiendo a las demandas de la asociación vecinal para hacerlo más accesible, sostenible y seguro».

Acompañada por los concejales Sacra Sánchez y Juan José Segura, así como por técnicos del Área de Obras Públicas, la regidora explicó que los trabajos, llevados a cabo durante el verano, se han ejecutado sobre la totalidad de la plaza, que cuenta con una superficie de 550 metros cuadrados, donde se ha renovado integralmente el pavimento y la estética tras una inversión de 85.000 euros incluida en el contrato de conservación, mantenimiento y reparación de vías y espacios públicos.

«Se trata de una actuación consensuada y demandada por los vecinos en la que también se han puesto nuevos bancos de losa travertino así como bancos de madera integrados en el diseño urbano para ofrecer un entorno más cómodo y funcional. Además, se han colocado letras metálicas con el nombre de la plaza, aportando así un carácter distintivo y ornamental», añadió Vázquez.

Hasta la fecha, los trabajos también han incluido la demolición del muro perimetral existente y la ejecución de un nuevo zuncho armado que mejora la seguridad y durabilidad de la estructura de la plaza así como la plantación de nueva vegetación. En las próximas semanas, además, se instalarán papeleras en toda la plaza.

Del mismo modo, María del Mar Vázquez valoró «el trabajo del Ayuntamiento para hacer realidad esta demanda vecinal» lo que «demuestra la cercanía del Consistorio con sus vecinos, escuchando y atendiendo sus peticiones». «Con esta actuación, además, seguimos en la línea de mejorar todos los barrios de la ciudad y de fomentar que los espacios públicos de Almería sean cada vez más accesibles, sostenibles y acordes a las necesidades y demandas de nuestros ciudadanos», concluyó la alcaldesa, quien invitó a los vecinos «a disfrutar y cuidar de este sitio tan emblemático, que además es un pulmón verde y refugio climático para todos los almerienses».