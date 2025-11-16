Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Plaza Orquídea se renueva para mejorar su accesibilidad

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, visita el resultado de unos trabajos que han supuesto una inversión de 85.000 euros en un ámbito de actuación de 550 metros cuadrados

R. I.

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:34

Comenta

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visitó el pasado viernes el resultado de los trabajos de remodelación llevados a cabo en la Plaza ... Orquídea, en el barrio de Santa Isabel, donde el Consistorio, a través del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, ha renovado este espacio público «atendiendo a las demandas de la asociación vecinal para hacerlo más accesible, sostenible y seguro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  2. 2 A juicio con jurado un hombre acusado de matar a otro con un mazo y un destornillador en Vícar
  3. 3 Dauda: «Nosotros, los morenos, solo estamos para trabajar; lo demás ya es como un lujo»
  4. 4 El Almería enseña una casa de hierro, en racha de fuego
  5. 5 La Diputación Provincial celebra en Balanegra el orgullo de ser almerienses
  6. 6 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  7. 7 La Plaza Orquídea se renueva para mejorar su accesibilidad
  8. 8 Cumbre internacional en Cabo de Gata para salvar las praderas marinas de posidonia
  9. 9 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Plaza Orquídea se renueva para mejorar su accesibilidad

La Plaza Orquídea se renueva para mejorar su accesibilidad