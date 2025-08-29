Las playas y calas de Mojácar que no te puedes perder este verano 2025 Desde amplios arenales con todos los servicios hasta rincones escondidos entre rocas, en Mojácar hay mucho que ver y opciones para todos los gustos

Cuando se habla de Mojácar a menudo se destaca su arquitectura blanca enclavada en la montaña, sus callejuelas de sabor morisco y la belleza y el ambiente bohemio de un pueblo conocido a nivel nacional. Sin embargo, su costa a veces pasa algo desapercibida, aunque ofrece un catálogo de playas y calas que no tiene nada que envidiar a otros destinos. Un litoral salpicado de contrastes, en el que pueden encontrarse amplias playas y calas solitarias a las que solo se accede por caminos de tierra, senderos o en embarcación.

Playas con historia y todos los servicios

En la parte más accesible del municipio, Mojácar Playa se ha convertido en una de las zonas de veraneo más demandadas para un amplio sector de turistas, tanto almerienses como de otros lugares de España y el extranjero, destacando, por un lado, los provenientes de Madrid, y por otro los de Inglaterra.

A lo largo del paseo marítimo se suceden playas amplias y cómodas como Marina de la Torre, Rumina, El Palmeral o la siempre animada playa del Descargador. Todas ellas cuentan con servicios completos, desde duchas y pasarelas hasta restaurantes, comercios y zonas deportivas, y, por supuesto, la gran mayoría de hoteles, que están ubicados en esa área. Eso las hace ideales para familias y visitantes que buscan comodidad sin renunciar a la belleza del entorno.

Además de las citadas, El Cantal conserva un ambiente tranquilo y acogedor. Con su peculiar mezcla de roca, arena y grava, ofrece un baño relajado en aguas calmadas, además de una gran variedad de servicios y locales cercanos que le dan vida durante todo el verano.

Macenas: naturaleza, historia y romanticismo

Hacia el sur, la playa de Macenas marca el inicio de un tramo de costa más salvaje y menos urbanizado. Este rincón, presidido por la Torre de Macenas, declarada Bien de Interés Cultural, es ideal para quienes buscan desconectar del bullicio. Su ambiente relajado y su peculiar formación rocosa, que recuerda a la mujer de Lot, han convertido a Macenas en una de las playas más apreciadas por parejas y viajeros solitarios que desean contemplar amaneceres y puestas de sol inolvidables.

Cala del Peñón: belleza escondida entre rocas

Entre los secretos mejor guardados de Mojácar se encuentra la cala del Peñón, también conocida como cala del Pirulico. De difícil acceso, esta pequeña franja de arena entre acantilados ofrece una experiencia más íntima, sin servicios, pero con un entorno espectacular. Desde su característico arco de piedra hasta el islote que emerge del agua justo frente a la cala, es un lugar perfecto para desconectar lejos de la multitud.

Sombrerico y compañía: entre el cine y el submarinismo

Más allá de Macenas, el camino serpentea hasta llegar a tres joyas del litoral: las calas de Puente del Santo, Bordenares y la famosa playa del Sombrerico. Estas pequeñas playas, rodeadas de naturaleza intacta y utilizadas en su día como localizaciones de películas como 'La isla del tesoro' de Orson Welles, se han convertido en lugar de culto para amantes del submarinismo, exploradores y buscadores de la tranquilidad y la libertad que dan los rincones sin aglomeraciones.

Mojácar tiene mucho donde elegir para pasar un verano especial, con días brillantes de sol y mar, y atardeceres que dejan un recuerdo inolvidable de belleza y calma.

