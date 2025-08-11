La Playa de los Muertos, de nuevo elegida entre las mejores de España Una de las joyas del litoral almeriense vuelve a destacar entre las veinte mejores del país en uno de los rankings turísticos nacionales y aun queda la fase final, en la que se escogerán las mejores

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 14:06 Comenta Compartir

Si hay una playa que ha logrado traspasar las fronteras de Almería y convertirse en un verdadero icono, esa es, sin duda, la Playa de los Muertos, en Carboneras. Junto a otras que son conocidas fuera de los límites provinciales, como Los Genoveses, Mónsul, El Playazo de Rodalquilar y algunas otras, esta siempre ha gozado de gran popularidad, pero en los últimos años, su presencia en redes sociales y el hecho de ocupar siempre puestos destacados en competiciones para elegir la mejor playa de España ha potenciado aún más su fama.

Su belleza árida, su entorno natural bien conservado y ese aura especial que la envuelve han contribuido a forjar su leyenda como una de las playas con más encanto del país.

Un lugar que sigue conquistando

Este emblemático rincón del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar vuelve a colarse en una de las listas más populares del verano, consolidando así su fama como una de las playas más espectaculares del país. En esta ocasión, la Playa de los Muertos figura entre las 20 candidatas a mejor playa de España en una votación abierta al público promovida por un conocido medio digital nacional.

No es la primera vez que esta playa almeriense ocupa un lugar destacado en rankings turísticos y encuestas de opinión. Con su entorno casi virgen, sus aguas cristalinas, la claridad de su fondo marino y su arena, compuesta de minúsculas piedrecitas fáciles de despegar del cuerpo, la Playa de los Muertos lleva años captando la atención de visitantes de dentro y fuera del país.

Lo que comenzó, hace décadas, siendo un secreto bien guardado para el uso y disfrute de los almerienses y pocos más, se ha convertido con el tiempo en una parada obligatoria para turistas nacionales e internacionales que buscan paisajes únicos y experiencias auténticas en la costa mediterránea.

El acceso, aunque requiere una caminata por senderos que descienden por la ladera de una montaña, es parte del encanto que preserva su carácter natural. Al llegar, el esfuerzo se ve recompensado por una imagen de postal: un litoral abierto, sin construcciones, con un enorme peñón cuya base es más estrecha que su pico, y bañado por un mar limpio y transparente que invita al baño y al buceo. Este nuevo reconocimiento refuerza la proyección turística de Almería y pone en valor uno de sus mayores tesoros naturales. Ahora hay que esperar a la fase final, en la que se decidirá la mejor playa de España y cruzar los dedos para que la Playa de los Muertos vuelva a coronarse en lo más alto.

Belleza deslumbrante para disfrutar con precaución

A pesar de su atractivo indiscutible, la Playa de los Muertos es conocida también, al igual que muchas otras playas a lo largo del litoral, por la fuerza que pueden llegar a alcanzar sus corrientes cuando hay temporal y el peligro que puede representar en días de fuerte oleaje.

Es fundamental consultar las previsiones meteorológicas y extremar la precaución al bañarse, especialmente cuando el mar está agitado y nunca confiar por completo en nuestra propia fuerza física ni en la habilidad de nadar, dado que la fuerza del mar es impredecible. Lo importante es evitar riesgos, antes de que se produzca una situación de peligro.

