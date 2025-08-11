¿Una playa con lagartos tallados en la roca? Así es la misteriosa Cala El Invencible Un rincón tranquilo y familiar en San Juan de los Terreros, con apenas 35 metros de longitud y rodeada de formaciones rocosas y un mirador

La costa de Almería está salpicada de playas y calas singulares que, por su belleza, entorno natural o algún detalle curioso, se convierten en auténticos tesoros por descubrir. Desde las más conocidas hasta rincones casi secretos, ofrecen escenarios ideales para disfrutar del mar, el sol y la tranquilidad. Su variedad es tan amplia que incluso para muchos almerienses resulta difícil conocerlas todas, ya que a lo largo de todo el litoral se esconden pequeñas joyas no siempre fáciles de encontrar.

Los meses de más calor se convierten un buen periodo para que los amantes de la aventura, del senderismo junto al mar y de descubrir nuevos rincones aprovechen para recorrer la costa almeriense. Es la época perfecta para lanzarse a explorar a pie o en coche esas calas escondidas que no aparecen en las guías habituales, y dejarse sorprender por paisajes únicos. Nada como descubrir por uno mismo estos espacios singulares y juzgar con los propios ojos cuál es el rincón más especial del litoral.

Un entorno tranquilo y familiar

En San Juan de los Terreros, en el municipio de Pulpí, hay una cala de apenas 35 metros de longitud conocida popularmente con un curioso nombre. Su denominación oficial es Cala El Invencible, aunque la gente del lugar la llama playa de los lagartos. Y es que es en sus acantilados de arenisca se encuentran grabados dos lagartos, esculpidos en la roca por alguna mano desconocida. Estos curiosos grabados han generado todo tipo de leyendas y se han convertido en un reclamo para quienes buscan lugares singulares.

El entorno ofrece un baño tranquilo, ideal para familias con niños, gracias a su poca profundidad y la ausencia de oleaje. La ocupación suele ser media-baja, incluso en temporada alta.

Buena accesibilidad y servicios

Pese a su reducido tamaño, tan solo 5 metros de anchura y 35 de largo, Cala El Invencible cuenta con duchas, papeleras y accesibilidad para personas con discapacidad, lo que la hace cómoda para pasar un día completo de sol y mar sin complicaciones. Su ubicación en un entorno urbano facilita el acceso desde los alojamientos turísticos de la zona. Esta cala es parte de esa Almería aún por descubrir, sobre todo para el turismo que se limita a las áreas próximas al Cabo de Gata.

Joyas costeras del Levante almeriense

Aunque el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar atrae cada año a miles de turistas por su belleza salvaje y su proyección internacional, la costa del Levante almeriense, y especialmente el municipio de Pulpí, esconde playas de gran encanto y carácter propio.

En este litoral, San Juan de los Terreros, última pedanía andaluza antes de cruzar a la Región de Murcia, ofrece enclaves de gran valor natural y paisajístico como la Cala El Invencible. Son muchas las personas del interior, especialmente de la Comarca del Almanzora, quienes eligen estas playas por su cercanía, accesibilidad, tranquilidad y riqueza ambiental.

Frente a sus costas se pueden ver los islotes volcánicos que forman el Monumento Natural Isla de Terreros-Isla Negra, y desde lo alto del Castillo de San Juan de los Terreros, construido en 1764, puede contemplarse una panorámica que abarca desde el litoral almeriense hasta el murciano.