Vox da plantón a la Junta Electoral de Almería y no va al acto formal

El diputado José Manuel Villegas y el senador Rafael Hernando, ambos electos pero sin haber tomado aún posesión del escaño, fueron suplidos por los representantes legales del partido, algo que ni tan siquiera hizo Vox

MIGUEL CÁRCELES

Almería

Lunes, 6 mayo 2019

Los diputados y senadores electos de Almería ya tienen en su poder la credencial que les reconoce como representantes legítimos de los almerienses en las dos cámaras que se reparten la soberanía popular española. Todos... salvo uno: Rocío de Meer. La diputada electa de Vox por Almería no ha asistido a la recogida de credenciales, un acto formal que tradicionalmente preside el magistrado presidente de la Audiencia Provincial (en este caso, Lourdes Molina) y que se ha celebrado hoy a las 13 horas en el Palacio de Justicia, en la avenida de la Reina Regente.

De Meer no es la única representante electa que ha faltado. Al acto tampoco ha asistido José Manuel Villegas (Ciudadanos), diputado electo; ni Rafael Hernando (PP), senador electo. El segundo, Hernando, ha excusado su ausencia por motivos de agenda personal: tenía una cita médica ineludible.

Sin embargo, el caso de De Meer es especialmente llamativo. No tanto porque no haya asistido -fuentes de Vox indicaban a IDEAL que estaba esta mañana retornando de un viaje a Madrid- sino porque tampoco ha asistido un representante legal de la formación.

La recogida de la credencial es una condición inexcusable para adquirir la condición de diputado o de senador, ya que tal y como trasladaron a este diario fuentes de otras formaciones políticas, los electos deben entregar el documento original en la respectiva cámara para poder acceder a la condición de representante con pleno derecho. Además de esto, deben prestar juramento de la Constitución Española. No obstante, y pese a que no es obligatorio asistir al acto formal tradicional sino que puede recogerse en otro momento, sí que es la primera vez que no asiste ni tan siquiera un representante legal del partido.

En las pasadas autonómicas, los dos diputados de Vox por Almería, Luz Belinda Rodríguez y Rodrigo Alonso, sí que asistieron, ambos, al acto formal de recogida de credenciales.