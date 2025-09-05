Las plantaciones de cannabis bajo plástico «desaparecen» en Almería La Fiscalía alerta en su balance del incremento de cultivos de marihuana y de la «exhibición y provocación» del narcotráfico en la provincia

Nerea Escámez Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:59

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada ayer y relativa a la actividad del ministerio en 2024, hace referencia al «incremento del cultivo de marihuana», sustancia de la que se han intervenido 700 kilos más 2.179 plantas, que incrementa los 512 kilos que refleja el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en sus estadísticas de 2023.

En lo que a Almería respecta, la delegada constata «la práctica desaparición de plantaciones de cannabis en invernaderos» como resultado de «la presión policial y judicial de los últimos años» contra las grandes plantaciones instaladas en la provincia «bajo la excusa de producción de cáñamo industrial», lo que, sin embargo, «está provocando enorme litigiosidad con la interesada confusión, alentada por periciales de parte, respecto a la legalidad del cultivo de cannabis».

En la provincia granadina advierte, sin embargo, de un «cambio de paradigma» ya que las mafias internacionales ganan terreno a los clanes familiares de la marihuana. Hasta la fecha, el tradicional cultivo indoor de marihuana se venía realizando por clanes familiares de origen granadino que producían y vendían la sustancia, pero ahora «están siendo sustituidos por organizaciones extranjeras».

Además, las Fiscalías de Almería y Granada siguen señalando «el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia». En lo que a datos se refiere, apuntan que las diligencias por delitos de tráfico de droga han crecido en la provincia granadina un 20,07%. Otro de los aspectos que resalta en la memoria anual es sobre el cambio de paradigma en la intervención de armas utilizadas para la protección de las plantaciones.

El fenómeno del 'narco'

La memoria pone sobre la mesa que Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más afectadas por «el fenómeno del narcotráfico» y, desde el punto de vista de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al «espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que, por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido».

Alertan, además, de «la exhibición constante y la provocación» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido, por lo que el Ministerio Público Fiscal considera que, hay, por delante, «un desafío abierto al Estado» que requiere «una respuesta firme y adecuada».

El balance apunta a la «alarma e impotencia» ante este fenómeno que se torna cada vez «más grave» según lo señalan los delegados de la Fiscalía Antidroga en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla,»las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir», valoran.

Como valoración, apuntan a que este medio es «cada vez más violento» y, para ello, recuerdan que fueron utilizadas «para el asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2023» y ha provocado que «otros cinco ocupantes hayan fallecido en 2024 y en lo que va de 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último en aguas internacionales, frente a Barbate».