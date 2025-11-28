El plan territorial de la Andalucía del futuro contempla los dos cercanías de la provincia de Almería

LaJunta de Andalucía está inmersa en la aprobación del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), «una planificación de carácter estratégico que aspira ... a mejorar el equilibrio entre las diferentes zonas del territorio andaluz para que todas alcancen un nivel de desarrollo equivalente, sin dejar a ninguna zona atrás», explicó ayer la Administración.

Su versión preliminar fue objeto este viernes de una jornada dirigida a instituciones, agentes sociales y ciudadanía en general, llamados a participar en el proceso de información pública, abierto durante 45 días desde este mismo viernes. El POTA «es la base para garantizar igualdad de oportunidades, cohesión social y respeto al capital natural y cultural de Andalucía», valoró la delegada del Gobierno en Almería, Aránzazu Martín, quien insistió en que su éxito «depende de la implicación de todos».

En lo tocante a la provincia de Almería, la revisión del POTA –el actual data de 2006– incluye una serie de intervenciones relativas a infraestructuras ferroviarias, carreteras, logística y puertos o espacios libres.

Infraestructuras ferroviarias

La nueva versión del Plan identifica como «prioritarias» tres actuaciones en materia ferroviaria en la provincia de Almería. En primer lugar, el establecimiento de dos líneas de cercanías, la del Bajo Andarax, que se ubicaría sobre la línea ya existente, y la del Poniente Almeriense, sobre la que se aborda un estudio de posibles alternativas del trazado y la viabilidad de una nueva línea.

La segunda infraestructura que menciona la conexión del Puerto Seco de Níjar con la Línea de Alta Velocidad (LAV) Almería-Murcia, un nodo logístico que permitirá enlazar, una vez en funcionamiento, la agricultura con el transporte ferroviario y el marítimo. Finalmente, se prevé la rehabilitación del 'Tren del Almanzora' mediante la recuperación de la línea Guadix-Baza-Pulpí-Almendricos, cerrada desde 1984, y la mejora de la conectividad del Valle del Almanzora y el sector del mármol.

Carreteras

En el caso de la red viaria de la provincia, el POTA recoge intervenciones como el tercer carril de la A-7 entre Almería y el Poniente, un tramo altamente saturado a diario por la relevancia de los núcleos que une que requiere una «urgente» ampliación, según valora el documento, que, asimismo, incide en la necesidad de conectar esta autovía con el Puerto de Almería, el único sin dicho acceso directo entre los embarcaderos de interés general del país. Una actuación, esta, que ya ha sido adjudicada y que en próximas fechas debería ejecutarse.

Por último, también en materia de carreteras, la nueva versión del POTA abunda en la necesidad de mejorar los enlaces a los municipios del Poniente de Almería, entre otros motivos, para mejorar la seguridad.

Nodo portuario

El impulso de la integración intermodal del Puerto de Almería está recogido en el nuevo plan andaluz no solo mediante la mencionada conexión con la A-7 sino también a través del Puerto Seco deNíjar y, lo más relevante, la del Corredor Mediterráneo. En cuanto al Puerto Seco, indica que tendrá conexión ferroviaria directa así como con la Autovía del Mediterráneo, el aeropuerto, el embarcadero de la capital y la LAV Almería-Murcia. Todo ello, en aras de apostar por su función intermodal ligada a la alta velocidad y la exportación de productos agrícolas, uno de los principales motores económicos de la provincia.

Red de Espacios Libres

El POTA propone la inclusión del Parque Metropolitano de laVega del río Andarax a la Red de Espacios Libres de Interés Supralocal. Explica el documento que «el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y de fomentar la integración de las áreas urbanas con su entorno periurbano, rural y natural tiene una herramienta fundamental en la identificación de la red de espacios libres de interés supralocal como espacios públicos seguros, accesibles y verdes destinados al ocio y disfrute y, en general, a la mejora de la calidad de vida de la población.

Así, el Programa Regional de Espacios Públicos de Interés Supralocal de la Comunidad Autónoma de Andalucía se concibe como «un instrumento flexible» en el que se podrán ir incorporando elementos y espacios a los incluidos inicialmente, entre los que se encuentra el mencionado entorno almeriense.

Por último, entre las intervenciones previstas en el POTA, de otra parte, se tienen en cuenta otros elementos territoriales que, si bien no refieren a obras concretas, sí que se considera que tienen relevancia desde el punto de vista orientativos. Concreta el Plan la relevancia de superar los déficits de conectividad ecológica en zonas afectadas por infraestructuras como la A-7 o la A-92 o la coordinación con Granada en la Alpujarra y la gestión de la agricultura intensiva en el litoral de la provincia.