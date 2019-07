El plan Imbroda de refuerzo estival sólo llega a dos de cada cien alumnos previstos en Almería Educación evaluará el efecto de este «programa piloto», cuyo limitado impacto vincula al «desconocimiento» de las familias pese a que conminó a los equipos directivos a que lo difundieran entre la comunidad educativa MIGUEL CÁRCELES Almería Miércoles, 10 julio 2019, 13:48

La Consejería de Educación rehuye de calificar como fracaso el Programa de Refuerzo Escolar Estival, el primer proyecto del consejero Imbroda en el departamento educativo andaluz que, sin embargo, ha entrado en funcionamiento con apenas un 2,3% de matrículas frente al número de plazas ofertadas. Según los datos dados a conocer esta mañana por la delegada territorial de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, María del Carmen Castillo, apenas 250 niños están tomando parte de este plan, encaminado a reforzar las competencias lingüísticas, matemáticas o de idiomas en tanto en cuanto se participa, a su vez, de un programa deportivo.

«A lo largo de la provincia están funcionando ahora mismo diez centros con más de 250 alumnos y más de 50 profesores. No me sé todos los datos concretamente, pero como experiencia es la primera vez que hay un programa financiado para centros públicos para atender estas necesidades que se detectan desde el centro. Yo creo que, como el profesorado me ha estado trasmitiendo, la expetiencia está siendo buena tanto para el profesorado como para el alumnado», trasladaba esta mañana a la prensa Castillo.

Cabe recordar que en Almería estaba previsto que el plan acogiese a 11.400 alumnos y, también, a centenares de profesores en 26 colegios. Nada que ver con los 250 alumnos y 50 profesores en diez colegios que, finalmente, atenderá el plan.

«El programa se montó de una manera muy ambiciosa», refería Castillo, alegando que el 22% del alumnado andaluz abandona los estudios antes de adquirir una titulació básica y que 300.000 escolares terminan el curso con materias pendientes. «Es verdad que el poco tiempo que hemos tenido para prepararlo no da para que llegue a toda la ciudadanía y a la propia comunidad educativa todas las bondades del propio programa. Nosotros creíamos que había que hacer y que ponerlo a disposición de la comunidad educativa y aunque no haya llegado a los 10.000 u 11.000 pues como experiencia piloto y para aprender está funcionando estupendamente».

Castillo ha desvelado estos datos en una visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Mar Mediterráneo' de Almería, uno de los diez en los que se ha decidido ubicar aulas vinculadas a este «ambicioso» programa piloto con escuetísima demanda por parte de la comunidad educativa. En dicho centro, el número de alumnos por aula oscila entre los seis y los ocho de entre primero y cuarto de primaria. En total, indicaron desde el centro, unos cuarenta para uno de los dos centros que hay en toda la capital. Según las ratios de primaria, en torno a clase y media para toda una ciudad con 200.000 habitantes.

Pese a ser poco detallados -la propia delegada remarcó que no conocía «todos los datos concretamente»- son los únicos que ha ofrecido la consejería de lo que debía ser el plan estrella de los primeros meses con Javier Imbroda (Cs) al frente de la cartera educativa. Los ha ofrecido diez días después de que se iniciase la actividad pese a que este diario ha reclamado información por los cauces habituales en innumerables ocasiones a lo largo de todos estos días. El plan está financiado en su parte pública por fondos europeos y cuenta con un 'copago' por parte de las familias: 15 euros para los planes de dos semanas y 30 para quienes participen todo el mes.

El programa de Imbroda -cuyo impacto ha generado excepticismo, él mismo reconoció en sede parlamentaria que «un programa de 15 días no va a solucionar el abandono escolar»- refuerza las materias de Lengua Castellana, Inglés y Matemáticas, así como proporciona actividad física para combatir, según la Consejería, el sobrepeso infantil.