Una plan para democratizar el mítico Cortijo del Fraile

David Roth Almería Sábado, 9 de agosto 2025, 21:35 Comenta Compartir

Durante décadas, el Cortijo del Fraile fue ese monumento silencioso del olvido: unas ruinas espectrales en el corazón del Parque Natural Cabo de Gata–Níjar, testigo de historias de desamortización, de leyes agrarias, de miserias rurales y también de una tragedia que sacudió a la comarca. Ahora, ese mismo lugar vuelve a cobrar sentido, esta vez por su capacidad para unir pasado y futuro mediante un gran proceso abierto de reflexión colectiva. La Diputación Provincial de Almería ha dado un paso al presentar una web participativa enmarcada en el Plan Director de recuperación, que pone por primera vez la gestión del patrimonio en manos de la ciudadanía. Más que un interés institucional, este proyecto nace de la convicción de que el futuro del Cortijo del Fraile sólo puede construirse como lo decidan los almerienses.

El lugar no necesita presentación: nacido en el siglo XVIII por impulso de los frailes dominicos del Convento de Santo Domingo de Almería, el cortijo vivió épocas de esplendor vinculadas a la agricultura, con viñedos, olivos y huertos, aunque siempre con el peso de un entorno seco y exigente, donde solo la técnica —aljibes, pozos, terrazas de secano— permitía una vida sostenible. Sobrevivió a las turbulencias de la Guerra de la Independencia, a las desamortizaciones del siglo XIX y al paso del tiempo. Pero fue el trágico episodio del 22 de julio de 1928, cuando Francisca 'Paca la Coja' huyó con su amante y su amante fue asesinado por su cuñado, lo que convirtió el cortijo en protagonista involuntario de una historia convertida en leyenda. Federico García Lorca encontraría en ese suceso la chispa para escribir 'Bodas de sangre', y el lugar adquirió un aura literaria e intelectual que lo proyectó fuera de Almería.

Del olvido al colectivo

El tiempo pasó, los años trajeron el olvido, y así el cortijo se convirtió en un almacén de ruinas. Pese a que incluso se redescubrió su valor paisajístico al entrar en el Parque Natural y convertirse en Reserva de la Biosfera en 1997, su deterioro prosiguió, alimentado por la inacción de las instituciones. También fue declarado Bien de Interés Cultural en 2011, pero esa declaración no bastó para salvarlo. No fue hasta 2022 cuando la Diputación Provincial dio un giro decisivo: adquirió nueve hectáreas que incluían el edificio histórico por 1.950.000 euros, para iniciar así su recuperación. Pero con una condición: que la gestión no fuera únicamente jerárquica y técnica, sino abierta y participada.

Así nació la web www.elcortijodelfraile.es, un portal que va más allá de la información institucional. Es un verdadero espacio de interacción en el que cualquier ciudadano puede dejar su huella y ayudar a trazar el futuro del cortijo. Sus responsables la definen como «el foro ciudadano del proyecto», y lo es en varias vertientes: desde encuestas publicadas hasta un buzón virtual que recoge memorias locales, colaboraciones con colegios y universidades, y mesas de trabajo abiertas. Todo ello bajo el paraguas del Plan Director.

Encargado en marzo de 2025 a la UTE conformada por los arquitectos Carlos Corredera, Natán Quesada y 3XC Arquitectos, el Plan Director adopta un enfoque científico, riguroso y participativo. Su estructura consta de tres fases: diagnóstico, participación y propuesta de intervención. En la primera, se ha estudiado hasta el último detalle: del estado estructural de los muros al valor cultural de cada elemento, pasando por la geología, la historia, la legalidad patrimonial y el paisaje. En la segunda fase, ya en marcha, se despliegan herramientas digitales, mesas de debate, colaboraciones con asociaciones agrarias o ambientales y convocatorias para incluir testimonios de personas mayores, agrónomos locales, antiguos trabajadores o vecinos de la zona. En la tercera fase —la más esperada—, se traducirá ese coro de ideas en un plan de acción concreto, con propuestas, prioridades, cronogramas, costes estimados, criterios de intervención, modelo de gestión y sostenibilidad.

Paralelamente, el Plan Director ha establecido un equipo técnico de primer nivel, coordinado por profesionales con experiencia, vocación local y sensibilidad patrimonial. Entre ellos están las arqueólogas Belén Alemán Ochotorena y Sonia García Martínez, el historiador Antonio Gil Albarracín, el geógrafo Rodolfo Caparrós Lorenzo, el ingeniero Miguel Ángel Zorrilla Gascón, el historiador del arte Alejandro Rodríguez Hernández de León y el administrador de empresas Jose Domingo Álvarez García. No es solo creatividad ni restauración física, se trata de devolverle sentido a un lugar —social, cultural, emocional— a través de una mezcla de capacidades académicas, técnicas y vitales.

El Plan Director también propone seis ejes temáticos que se abren a la participación ciudadana: naturaleza y geología, turismo activo y deporte, historia y patrimonio, creación artística, agricultura y gastronomía, y narrativa histórica o de misterio. Cada uno está pensado para activar un posible uso del cortijo: desde la instalación de una escuela de interpretación de paisaje volcánico, rutas de senderismo y cicloturismo, la recuperación de cultivos tradicionales, talleres gastronómicos con productos locales, procesos de creación artística o visitas narrativas que exploren el misterio del crimen y su legado.

En ningún momento se busca imponer un modelo cerrado: la Diputación ha insistido en que el cortijo debe ser un espacio vivo, con una función pública, un motor de actividad cultural, científica y turística, y un refugio de identidad para Almería. La clave está en la gobernanza colaborativa. Para ello, una Comisión de Gestión y Seguimiento se encargará de traducir los resultados del proceso de participación en decisiones concretas, con criterios de viabilidad económica, sostenibilidad social y respeto medioambiental.

Memoria viva

La web es el epicentro de esa estrategia. En ella se puede acceder a estudios, imágenes, mapas, rutas para visitarlo, galerías de fotografías históricas y actuales, explicaciones del Plan Director, la hoja de ruta y, por supuesto, los canales de participación: encuestas digitales, un buzón de memorias (que ya ha recibido decenas de relatos personales), enlaces a contactos institucionales y convocatorias para encuentros. La encuesta pública está abierta hasta el 24 de agosto, y plantea preguntas sobre qué actividades interesan más, cómo se imagina el cortijo, qué sensaciones despierta, qué valores históricos o ambientales son prioritarios, o cómo cree la ciudadanía que deberían organizarse las visitas y los recorridos. No es un mero trámite: es una gran oportunidad para que las voces de Níjar, Rodalquilar, San José, Agua Amarga, o cualquier lugar de la provincia, se escuchen y definan.

Toda esta estrategia se articula bajo tres valores esenciales: rigor, participación y sostenibilidad. El cortijo no debe convertirse en un reclamo turístico convencional: debe ser una pieza activa de educación, cultura, salud medioambiental, identidad colectiva, e innovación rural. La mirada local debe tomar forma de proyecto con alma, no meramente estético. Y la web es la excusa, la herramienta y el canal a través del cual ese proyecto empieza a escribirse con las voces de quienes lo sienten destino.

Con esta iniciativa, la Diputación convierte su compromiso institucional en un proceso vivo y colectivo. No busca llenar ruinas de muebles, sino llenarlas de sentido compartido, memoria viva y comunidad. El antes y el después del Cortijo del Fraile no radicará en la restauración arquitectónica, sino en la capacidad de la sociedad almeriense de pensar, sentir y decidir sobre el futuro. El cortijo será lo que la gente imagine y haga de él.

Para finalizar, vale la pena subrayar que esta apuesta es inédita en la provincia de Almería. Nunca antes se había diseñado un Plan Director con esta intensidad de participación ciudadana, y precisamente por ello se convierte en una experiencia piloto que podría replicarse en otros contextos patrimoniales. El futuro del cortijo está abierto y, por primera vez, somos nosotros quienes podemos definirlo. Si tienes algo que contar, una idea que proponer, un recuerdo que compartir, o un sueño almeriense que poner en pie, accede a www.elcortijodelfraile.es, participa en la encuesta, deja tu testimonio, entra a los foros y contribuye a crear un legado colectivo.