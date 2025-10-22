Plan de choque contra las pintadas en Almería: 4.000 metros cuadrados limpios para final de año Permitirá superar las cifras conseguidas en 2024, pero el Ayuntamiento recuerda que dañar el mobiliario público conlleva multas de 750 euros

Almería Miércoles, 22 de octubre 2025

El Ayuntamiento está llevando a cabo un plan de choque contra las pintadas en las distintas superficies de la ciudad que han sido vandalizadas por los enemigos de lo público. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha anunciado que esta medida va a permitir recuperar y devolver a la normalidad, antes de finalizar el año, más de 4.000 metros cuadrados de mobiliario público, entre los que se incluyen fachadas, paredes, papeleras, bancos o farolas, entre otros.

No en vano, este plan de refuerzo va a estar activo, en turno de tarde, desde mediados de octubre hasta finales de noviembre y va a permitir superar los metros cuadrados limpiados el año anterior.

Vázquez, que ha comprobado las tareas de limpieza acompañada por el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha asegurado que «la limpieza y la imagen de la ciudad es un tema que, como a los ciudadanos, preocupa y ocupa al Ayuntamiento». En este sentido, ha destacado que, en el periodo de 2022-2025, se han limpiado 7.638,15 metros cuadrados de pintadas vandálicas en el término municipal de Almería, lo que equivalente a un campo de fútbol o 18 pistas de baloncesto reglamentarias.

«En lo que llevamos de año, hemos limpiado 2.054,45 metros cuadrados de mobiliario público, con una media mensual de 228 metros cuadrados. Unas cifras que pretendemos mejorar considerablemente en esta recta final de año con este plan de refuerzo de limpieza para superar los 4.000 metros cuadrados», ha incidido Vázquez.

La alcaldesa ha explicado que los operarios dedicados a actuar contra estas acciones vandálicas van a atender las incidencias que los vecinos comunican a través de la 'app' Almería Ciudad, además de actuar en zonas como son las Ramblas Belén y Amatisteros, Parque del Generalife o el Parque Juan Ramón Jiménez, entre otras grandes áreas.

Vázquez ha hecho hincapié, igualmente, en la importancia de «cuidar la ciudad y el mobiliario público», y ha recordado que este tipo de actos vandálicos «que perjudican a todos los ciudadanos» están prohibidos, «tal y como establece la Ordenanza Municipal de Limpieza», que los considera una infracción con sanciones que pueden alcanzar hasta los 750 euros de multa.

Limpieza en los barrios

La regidora ha recordado que este plan de refuerzo de limpieza de pintadas vandálicas se suma al de los barrios iniciado a principios de octubre, gracias al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Almería, a través de la Estrategia Eracis+, y la empresa Acciona, por el que 15 personas en riesgo de inclusión social se han sumado a las tareas.

«Estamos convencidos de que, entre todos, vamos a conseguir mejorar la imagen de la ciudad y desde el Ayuntamiento, aunque estamos a la espera de que se licite el nuevo contrato que redimensionará el servicio, estamos trabajando intensamente y poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance para seguir mejorando en uno de los aspectos que más preocupan a los almerienses», ha añadido.

María del Mar Vázquez ha avanzado que, en las últimas semanas, estos trabajadores del plan de refuerzo de limpieza en los barrios han actuado en varios solares municipales del Barrio Alto, atendiendo así a la demanda de limpieza de estos espacios por parte de los ciudadanos, así como en la pintura de pistas deportivas. Unos trabajos que, en las próximas semanas, se extenderán, según la planificación prevista, a Los Molinos, San Luis, Nueva Almería, Piedras Redondas y Torrecárdenas.