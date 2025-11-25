Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Plan de Atención Temprana beneficiará a 42.000 niños andaluces

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, subraya que es un plan pionero que «sitúa de nuevo a Andalucía como referente nacional en atención temprana»

R. I.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado este martes, en un acto celebrado en el Instituto ... Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP), el I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029 (Piata), «un plan pionero en España que sitúa de nuevo a Andalucía como referente nacional en atención temprana», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  3. 3 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  4. 4 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Plan de Atención Temprana beneficiará a 42.000 niños andaluces

El Plan de Atención Temprana beneficiará a 42.000 niños andaluces