La plaga de lombrices se eterniza y alcanza al barrio de las Huertas 00:27 Lombrices en la acera. / M.C. Vecinos del entorno de las calles Amapola y Berenguel advierten de que en su zona también salen lombrices cada vez que llueve o riegan la calle M. C. ALMERÍA Viernes, 2 noviembre 2018, 01:27

Lejos de apaciguarse o de extinguirse, la plaga de lombrices que afecta desde hace semanas a la zona de Alfarerías (entre la avenida de Pablo Iglesias y la calle Granada) sigue viva, como los coletazos de estos animales invertebrados. Las lluvias de los últimos días han hecho aflorar nuevos ejemplares que son claramente visibles en las calles de ese entorno. Y más lejos aún, también se han observado -llevan, como en esta zona, más de dos años aflorando- en otros espacios como el barrio de las Huertas, entre las calles Granada y Alcalde Muñoz.

Sin ir más lejos, vecinos del entorno de las calles Amapola y Berenguel aseguran que observan lombrices en el acerado de su barrio «cada vez que llueve o cada vez que riegan la calle». «A mí me han salido del sumidero de la ducha», advierte Carmen, una de las vecinas afectadas. No es la única. «A los vecinos también le salen. Uno de ellos las ha visto salir de las arquetas de suministro en su propia casa. Incluso salen de las juntas de las losas en la acera», agrega. «Es un asco, están alrededor de las arquetas del agua», advertía a este diario un residente anciano del entorno de la rambla de Alfareros hace apenas dos semanas. «No es algo nuevo, llevamos al menos dos años así, cada vez que llueve salen lombrices de las alcantarillas y de las arquetas. Y no sólo aquí, sino en toda la zona. También en la calle de las Cruces», añadía.

Entonces, el Ayuntamiento de Almería, que aseguraba desconocer esta situación trasladó que sus servicios de sanidad y consumo estudiarían el origen y actuarían en consecuencia. Pero pese a lo narrado por los vecinos, descartaban que esta «plaga», como la definen, tenga algún tipo de relación con la red de suministro y saneamiento. «Las redes de distribución de agua son estancas, están completamente cerradas. Es imposible que entren lombrices. Además, son animales que no viven en el agua, sino en la tierra. Observaremos si pudiera venir, por ejemplo, de alguna obra», trasladaron. IDEAL ha vuelto a cuestionar al Ayuntamiento de Almería al respecto sin obtener nuevas consideraciones.