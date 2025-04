Placa al pueblo gitano en la plaza de Tomatito

IDEAL Almería Martes, 8 de abril 2025, 20:04 Comenta Compartir

La plaza Tomatito cuenta, desde este martes, con una placa conmemorativa del 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península Ibérica. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el guitarrista almeriense más internacional, José Fernández Torres, 'Tomatito', han descubierto esta tarde la insignia, ubicada junto a la peña flamenca 'El Taranto', en reconocimiento a la aportación cultural de esste colectivo.

El descubrimiento se ha llevado a cabo al compás de los acordes del maestro Antonio Quero, con la guitarra, y de Antonio Heredia, al cante, que han interpretado el himno gitano 'Gelem, Gelem' ante la presencia del concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, y de los concejales del equipo de gobierno municipal Sacra Sánchez y Lorena Nieto, entre otros asistentes.

«Este año, se cumplen seis siglos de una historia compartida que ha enriquecido España, Andalucía y Almería con su identidad, con su arte, con su resiliencia y su legado. Un legado que no solo forma parte de nuestra memoria colectiva, sino que late con fuerza en el corazón de nuestra cultura», ha trasladado Vázquez.

La regidora ha asegurado que «la sociedad almeriense tiene hoy una cita con el reconocimiento al pueblo gitano. Un pueblo que, a través del arte, la música y la tradición ha escrito páginas vibrantes y reconocibles de nuestro patrimonio material e inmaterial».

No obstante, ha añadido, «la herencia gitana no se limita al arte sino que es también una lección de resiliencia, de comunidad y de orgullo identitario. Por eso, descubrir esta placa en la plaza de Tomatito no es solo un acto simbólico, sino un compromiso con la memoria y la inclusión. Un recordatorio de que Almería se construye desde la diversidad y de que cada cultura, como cada una de las cuerdas de una guitarra, aporta su armonía única al conjunto».

El maestro 'Tomatito', por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento la colocación de esta placa conmemorativa en el espacio que lleva su nombre y se ha despedido con un «viva el flamenco», arte muy ligado al mundo gitano y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que con su maestría ha contribuido a difundir por todo el mundo.