Gabriel Jiménez Lozano acaba de cumplir 19 años, pero este verano no lo está pasando como cualquier joven de su edad. Es socorrista en la piscina de una comunidad de vecinos en Aguadulce; un trabajo que le ayudará a sufragar el alquiler de un piso en la capital para continuar sus estudios del Grado de Química.

- Un verano, el suyo, un poco diferente para un joven de 19 años.

- Sí, pero me siento muy orgulloso. Me saqué el título de socorrista hace poco y he tenido suerte de poder trabajar este verano. Lo hago para ganar dinero y pagar el alquiler de un piso en Almería. Estudio Químicas en la UAL.

- ¿Ha conseguido ya casa? Porque están los alquileres...

- Sí, he tenido suerte. Firmé el contrato hace un mes y entraré a mediados de septiembre, cuando acabe aquí en la piscina.

- ¿Ha tenido que hacer ya alguna intervención en la piscina, alguna emergencia?

- Como tal, no. Un día, un señor mayor salió de la piscina y, creo que por la ventolera y porque hacía algo de frío, tuvo un shock termodiferencial por el cambio de temperatura. Le senté y le puse una manta térmica. Nada más.

- Ser socorrista ¿es un plan B a los estudios de Química, un trabajo de verano?

- Me llamaba la atención ser socorrista desde hace tiempo, pero en la playa. Sin embargo, por mediación de un amigo hice el curso para piscinas y estoy en SAR Socorristas. Acabé en junio el curso y me puse a trabajar aquí en julio.

- Además de lo evidente, ¿qué más tiene que hacer un socorrista? Porque ests aquí ocho horas...

- Sobre todo, estar pendiente y atento ante una emergencia. Hay que estar vigilando, pero también me encargo del mantenimiento de las instalaciones, en el sentido en que me aseguro de que todo esté limpio, que las duchas no estén llenas de hojas, que en la piscina no haya bichos, limpiar los filos de la línea de flotación de la piscina, que la gente esté bien, que los menores no molesten con los juegos, procurar que los baños también estén limpios... y controlar el cloro.

- Bueno, en su caso, como estudiante de Química, eso es coser y cantar.

- Claro. Esa parte me gusta mucho más. Tengo que medir el cloro y controlar los niveles de PH. En el establecimiento del socorrista tenemos los medidores y es una labor que realizo dos o tres veces al día. Hay una sustancia indicadora que señala, más o menos, el rango con un PH de viraje que indica en qué nivel se encuentra: si el PH está un poco ácido o demasiado básico. Lo mismo sucede con el cloro. Para mí es interesante, la verdad. Si veo que los niveles se sobrepasan llamo a la persona encargada del mantenimiento. Es importante tenerlo controlado para evitar quemaduras o afecciones en la piel o en los ojos. Sobre todo, hay que tener un cuidado especial con los niños.

- Mientras que usted está con esa responsabilidad, sus amistades estarán pasando un verano diferente: playa, salidas... ¿Cómo lo lleva?, ¿o también son socorristas?

- No, qué va. Esa parte es la más sufrida, pero no lo llevo mal del todo. Han creado un grupo de WhatsApp en el que no estoy incluido, precisamente, para que no esté yo viendo cómo quedan, adonde van en cada momento, etcétera.

- Para no darle envidia. Qué considerados

- Sí, porque, al final, estar aquí es un sacrificio, pero a mí me merece mucho la pena porque tengo un objetivo, que es ganar este dinero para poder estar en un piso y estudiar la carrera que me gusta. Al final, si lo piensas bien, tan sólo es un verano diferente. Es cierto que me voy a perder algo que me gusta mucho, como son los festivales de música. Además, por mi edad, soy beneficiario del Bono Cultural, que son 150 euros para poder gastar en festivales y en otros eventos, pero me tengo que pasar el verano en la piscina. Bueno, aprovecho los días de descanso para desconectar. No puedo hacer mucho más pero, sinceramente, tampoco me como mucho la cabeza con ello, porque el año que viene sé que va a ser un buen año. Seguro que el primer cuatrimestre me va fenomenal, lo apruebo todo y no tengo que ir a convocatorias extraordinarias, con lo cual tengo luego un mes de vacaciones para poder disfrutarlo.

- Lo tiene todo fríamente calculado...

- ¡Hombre, soy científico! Está todo medido.

- Se me olvidaba que llevaba la Química en las venas.

- El caso es que, de pequeño, siempre me ha fascinado más la Física. Me empecé a ilusionar con la Física Cuántica, con el mundo de lo pequeño. La Química es parte de eso, el mundo del átomo y eso es lo que me gusta: los electrones, cómo se enlazan para crear la materia que vemos. Sigo a muchos divulgadores en las redes sociales. Sé que, a veces, puede tener su connotación negativa el uso de las redes o algunos vídeos en concreto, pero cuando lo veo me dan muchas ganas de investigar. La Química me vino de rebote, porque podía estudiarla en Almería. Ahora ya han implantado Física y no descarto continuar mis estudios en un futuro con un máster, un doctorado en Física. En cualquier caso, eso sería a medio plazo.