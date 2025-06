Pilar Vega directora de la EOI de Almería: «Ha sido un privilegio dirigir esta escuela durante 23 años»

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 20 de junio 2025, 18:04 Comenta Compartir

Pilar Vega llegó a la Escuela Oficial de Idiomas de Almería cuando el centro apenas daba sus primeros pasos. Era el curso 1990-1991 y la EOI vivía su segundo año de existencia. Desde entonces, esta profesora ha permanecido fiel a un centro que ha visto crecer, evolucionar y consolidarse como una referencia en la enseñanza de idiomas en la provincia. Tras 35 años de servicio, 23 de ellos como directora, Pilar se jubila este 30 de junio con la satisfacción de haber contribuido a construir una institución sólida, moderna y comprometida con la calidad educativa.

¿Cómo fueron sus inicios en la docencia?

Empecé en el curso 1989-1990 como sustituta en dos institutos de secundaria, durante unos siete meses. Esa fue mi única experiencia en centros de secundaria. Al año siguiente, en 1990, me incorporé a la Escuela Oficial de Idiomas de Almería, donde he desarrollado toda mi carrera profesional.

Ha vivido prácticamente toda la historia del centro.

Así es. Cuando llegué, la EOI acababa de empezar. En todos estos años, he sido jefa del departamento de inglés, jefa de estudios y directora desde julio de 2002 hasta hoy. He pasado 35 años en este centro y 23 como directora, con distintos equipos y siempre con nuevos retos.

¿Cómo es la EOI de Almería hoy?

Actualmente, tenemos unos 1.800 alumnos y alumnas, y se imparten cinco idiomas: alemán, árabe, francés, inglés e italiano. Ofrecemos modalidad presencial en todos ellos, además de semipresencial en inglés y francés, y modalidad a distancia en inglés. Dependiendo del idioma y de la modalidad, se pueden cursar niveles desde A1 hasta C2. También realizamos las pruebas oficiales de certificación, tanto para el alumnado matriculado como para el libre.

¿Cuáles han sido los mayores retos durante su dirección?

Ha habido muchos. En educación, cada día es un reto, pero destacaría algunos: el primero fue conseguir un edificio propio. Al principio compartíamos espacios con institutos de secundaria, lo cual no era lo ideal. Logramos tener sede propia en 2007. Después hubo que adaptarla a las necesidades de una enseñanza de idiomas, dotarla de medios tecnológicos y equipos de audio adecuados.

También fue un reto muy importante adaptar los planes de estudio y los criterios de evaluación al Marco Común Europeo de las Lenguas. Supuso mucho trabajo de estandarización. Otro desafío ha sido fomentar el trabajo colaborativo entre el profesorado, algo que hoy es habitual pero que empezamos a implantar muy pronto, porque entendimos que el alumnado necesitaba coherencia en su proceso de aprendizaje.

Y, por supuesto, superar el reto de la pandemia: pasar casi de un día para otro de la enseñanza presencial a la telemática, adaptándonos rápidamente a nuevas herramientas digitales y metodologías. Fue muy duro, pero también un éxito colectivo.

¿Qué momento guarda con especial cariño?

Más que un momento concreto, me emociona el apoyo que siempre he recibido de mis compañeros y compañeras. Me han seguido tanto en los aciertos como en los errores, y eso no se olvida. Es algo que siempre llevaré conmigo.

¿Ha cambiado el perfil del alumnado en estas décadas?

Sí, bastante. Hoy es un alumnado más internacional, más acostumbrado a viajar y a relacionarse con personas de otras culturas. Nuestra sociedad es más plural. Pero también creo que ha disminuido la capacidad de esfuerzo. Vivimos en una época en la que se espera que todo sea rápido y fácil, y aunque hay herramientas digitales muy útiles —como la inteligencia artificial, los traductores o los generadores de texto—, a veces se utilizan mal y no aportan nada real al aprendizaje. Ahí tenemos un reto pendiente: enseñar a usarlas bien, de forma eficiente y productiva.

¿Ha cambiado también la forma de enseñar?

Sí. Hemos introducido más herramientas digitales, metodologías activas como la gamificación, el trabajo colaborativo o el aprendizaje por proyectos. Todo para intentar aumentar la motivación del alumnado, que ahora necesita estímulos distintos a los de antes.

¿Qué proyectos destacaría de estos años?

El más reciente es la participación en proyectos Erasmus+, con movilidades tanto de profesorado como de alumnado. También me siento muy orgullosa de que fuimos pioneros en desarrollar criterios de evaluación y plantillas de corrección comunes, mucho antes de que la Consejería los hiciera obligatorios.

¿Y qué cree que debe ser prioritario a partir de ahora?

Mantener unos estándares altos de calidad en la enseñanza. Las Escuelas Oficiales de Idiomas deben seguir siendo exigentes, porque ese es uno de sus rasgos diferenciales. Pero también hay que motivar a un alumnado que a veces quiere resultados rápidos y sin invertir el esfuerzo necesario.

¿Cómo valora el papel de las EOI en nuestro sistema educativo?

Es un auténtico privilegio. Solo en España existe una red pública nacional como esta, dedicada a la enseñanza de idiomas modernos. Cualquier persona mayor de 16 años puede acceder a una formación de calidad, impartida por profesionales que han superado un proceso de oposición, y obtener un certificado oficial por menos de 80 euros al año. Es un lujo que no siempre valoramos lo suficiente. Poder estudiar árabe, por ejemplo, en un centro público, es algo que no está al alcance en muchos países.

¿Qué le gustaría decir como despedida?

Solo agradecer. Agradecer al equipo docente, al personal no docente y a todas las personas que han formado parte de esta escuela durante todos estos años. Ha sido un orgullo y un honor formar parte de este proyecto y haberlo dirigido. Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la certeza de que la EOI de Almería seguirá avanzando.