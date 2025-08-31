«Pienso mucho y me cuestiono cada día: ¿Y si vuelvo y no está ese niño?»

El almeriense, durante una instántanea junto a los menores a quienes se destina la escuela.

Clemen Solana Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 22:54

Se llama Salvador, pero ni es santo ni mártir. Lo avisa. Solo alguien que, un día, decidió dejar la certeza y levantar una escuela en Ukunda, Kenia. Llega directamente desde el aeropuerto y acaba de pisar Almería con el azogue típico de quien tiene un nuevo horizonte. La suya es la historia de alguien que no fue a África y volvió distinto.

–Su nombre parece una premonición.

–(Ríe) Siempre me ha gustado ayudar a los demás, pero ahora ha sido el momento de hacerlo a lo grande. Nunca tuve la idea de hacer un voluntariado, pero puedo decir que este me ha cambiado la vida.

–Pero ni salvador, ni mártir.

–Claro que no, pero ahora sí que me siento un poco el predicador del asunto. Las redes sociales te conectan y todo el mundo te pregunta. La gente tiene curiosidad por los voluntariados, que se atrevan a hacerlo.

–Y un día se fue a Ukunda.

–Tenía la necesidad, la verdad. Tomé la decisión hace unos meses y, cuando compré el vuelo, supe que no había vuelta atrás. Me fui a Kenia, donde he vivido la experiencia de mi vida.

–A Kenia, que no África.

–Totalmente, que África es muy grande. Por eso mismo esperamos hacerlo en más zonas. Pero el proyecto de crear la escuela sí que era en Kenia y allí me fui a ayudar.

–¿Revelación, empacho o escapatoria?

–Hay quien se escapa a una playa paradisiaca en vacaciones, pero yo quería ayudar a los que más los necesitan realmente. Y en Kenia hace mucha falta, pero muchísima.

–¿Cómo era un día?

–La vida es súper pausada en Ukunda. Nos levantábamos muy temprano y tomábamos una tortilla y un café, cada día. Después, veíamos colegios, comprábamos materiales y a construir una escuela. Las tardes eran más tranquilas y hacíamos comunidad entre los voluntarios.

–Construir siempre vale la pena.

–Y más cuando los niños tienen que andar 20 kilómetros diarios para ir y volver del colegio. A eso se le suman las calles y las bandas de criminales. Todo eso te impide ser niño.

–¿Qué le han enseñado los niños?

–(Llora) A valorar y agradecer. No tenían de nada, ni zapatos. El último día del proyecto compramos una bolsa de piruletas y las repartimos para cada niño. ¿Te puedes creer que chupaban el envoltorio?. Era algo surrealista y tan complicado de aceptar. Me quedo con todo el cariño que te dan. Siempre estaban a tu lado.

–¿Qué preocupaciones disciernen a 8.400 kilómetros?

–En España se tendrá mucho más, pero también aumentan las preocupaciones. Un día le pregunté a un chico: «¿Tú quieres ser feliz?» y me dijo con una sonrisa «Teniendo trabajo y familia, lo soy». No supe qué responder. Nosotros no somos capaces de valorar algo tan simple como lo hacen ellos, qué pena.

–Una sonrisa es revolucionaria.

–Y curativa. Me estoy emocionando otra vez. Tuve varias penas, banales todas. Perdí el teléfono, el pasaporte, no sabía cómo volver… Pero ellos me arreglaban el día. Eso sí que es revolucionario.

–Todas las revoluciones se hacen por amor.

–Tú lo has dicho.

–60 días y ¿cuántas noches?

–La escuela se ha construido en dos meses, pero el recuerdo permanece para siempre. Claro que me acuerdo y hablo de ello. Me hubiese quedado dos años más, pero soy autónomo.

–¿A usted le preguntan sobre integración?

–(Ríe) Me integré fácil. Es que Kenia es muy abierta. No es el África salvaje que la gente supone. Me abrieron las puertas de sus casas y me ayudaron para todo. No podíamos salir después de las ocho de la tarde si no era con un nativo por el tema de las bandas criminales. Si hasta en eso nos ayudaron. Todo es tan emocionante.

–¿Detrás de la fachada hay un llorón?

–Me lo comentaban mucho durante el voluntariado. Soy muy risueño y no tan llorón, pero sí que lloré. Los niños se acercaban y te abrazaban. Puedo decir que eran ellos los que me consolaban. Guardo una foto con especial cariño donde uno de los niños tiene una lágrima mientras me abraza. La despedida fue dura. Lo pienso mucho ¿Y si vuelvo y no está ese niño?

–¿Cómo vivieron la inauguración?

–Yo muy bien, pero ellos mucho mejor. Repartimos bocadillos y zumos. Se respiraba una alegría increíble. Por eso quiero seguir en este tipo de proyectos. La escuela ya está hecha, pero ahora hay que llenarla, enviar material, tener profesores… Por eso aún tengo la espinita.

–¿Cómo se vive cuando lo urgente lo es más que uno?

–Muy complicado, es que hay que sobrevivir. Si estás aislado, todo se dificulta. Y tú haces la vida que se te permite.

–Sin ser moralista ¿De qué manera ha cambiado su escala de valores?

–Radicalmente. A mí ya me choca todo. ¿De qué manera valoraba yo mi vida y cómo lo hago ahora? Si un niño no puede ir a un colegio porque le pilla tan lejos, ahí pasa algo y hay que cambiarlo.

–¿Le ha salvado la dedicación?

–Y tanto que mi intención es seguir. No sé ni cuándo ni dónde, pero voy a seguir.

–¿Volverá?

–Claro que sí. Además, me he enterado de que hay voluntarios hasta en Almería para hacerlos en la provincia y fuera. Y si puedo ser autónomo y ayudar en la ciudad, pues mucho mejor.

–'Asante sana', Salva.

Tú quieres que llore. Eso es lo que se dice en Kenia para agradecer. Y allí se agradece todo. Eso me transporta a Ukunda. Por eso quiero que la gente se informe y realice voluntariados. Yo puedo decir que te cambia la vida y que tú se la cambias a muchísima gente.

